Сергей Лазарев выступил в финале Евровидения

18 мая, источник: РИА Новости
Лазарев представил заключительное выступление с композицией Scream на арене «Экспоцентра» в
«Мы трудились, искали, работали, репетировали все эти последние полгода именно для этого сегодняшнего вечера, ради этих 3-х минут, и, как минимум, мы уже справились с задачей “минимум” — Россия снова вернулась в финал конкурса после 2-х летнего перерыва», — сообщил в Instagram певец Филипп Киркоров, написавший вместе с греческим композитором Димитрисом Контопулосом песню для Лазарева.
Далее свои номера представят такие страны, как Дания,
Победитель, который заберёт главный трофей «Евровидения» — хрустальную статуэтку в виде микрофона, — будет определен спустя несколько часов в результате голосования членов профессионального жюри и зрителей.
Конкурс «Евровидение», в третий раз проходящий в Израиле, открылся в минувшее воскресенье на берегу Средиземного моря. Официальное открытие прошло в центре