Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Тысячи российских водителей клюнули на классическую схему обмана
5 важных фактов о сыре
5 мифов об одежде из Китая
Подмосковные поселки опустели
Арашуковы пожаловались на жизнь в СИЗО У сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова накопилось немало претензий к московскому СИЗО
Инаугурация Зеленского: что заявили в Кремле о приглашении Путину
Дивизия «Искандеров» будет работать прямо по Киеву
Названа стоимость накрутки голосов за дочь Алсу на «Голосе»
Светлана Пермякова привела сестру на «Модный приговор»
Военные США применили лазерное оружие (фото)
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Как живет россиянка, переехавшая в Италию
Ирину Безрукову не узнали на новом снимке
«Защитник» — жутковатая новинка из Беларуси (фото)
На АВТОВАЗе снова воруют (и ничего не помогает)
Электронная подпись оставила москвича без квартиры
Россиянка рассказала о переезде и жизни в Чехии
Фоторепортажи
27Самые известные снимки Великой Отечественной войны
10Нотр-Дам спустя месяц после пожара
18 мая, источник: РИА Новости

Сергей Лазарев выступил в финале Евровидения

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на «Евровидении», выступил под пятым номером в финале музыкального конкурса в Тель-Авиве в субботу, передаёт корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Лазарев представил заключительное выступление с композицией Scream на арене «Экспоцентра» в Тель-Авиве субботним вечером. Номер артиста вызвал положительную реакцию как фанатов, так и некоторых журналистов из других стран.

«Мы трудились, искали, работали, репетировали все эти последние полгода именно для этого сегодняшнего вечера, ради этих 3-х минут, и, как минимум, мы уже справились с задачей “минимум” — Россия снова вернулась в финал конкурса после 2-х летнего перерыва», — сообщил в Instagram певец Филипп Киркоров, написавший вместе с греческим композитором Димитрисом Контопулосом песню для Лазарева.

Видео
«Евровидение-2019»: Сергей Лазарев готовится к финалу

Далее свои номера представят такие страны, как Дания, Сан-Марино, Северная Македония, Швеция, Словения, Кипр, Нидерланды, Греция, Израиль, Норвегия, Великобритания и другие.

Победитель, который заберёт главный трофей «Евровидения» — хрустальную статуэтку в виде микрофона, — будет определен спустя несколько часов в результате голосования членов профессионального жюри и зрителей.

Конкурс «Евровидение», в третий раз проходящий в Израиле, открылся в минувшее воскресенье на берегу Средиземного моря. Официальное открытие прошло в центре Тель-Авива, где представители 41 национальной делегации торжественно прошли по «оранжевой дорожке». Девиз этого года — «Dare To Dream», призывающий мечтать смело.

 Фадеев прокомментировал отмену результатов шоу 'Голос. Дети'
Зачем Китай готовится к распродаже госдолга США и к чему это приведет
Канцлер Австрии объявил досрочные выборы после скандала
Порошенко дал шесть советов Зеленскому
Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах
Варум назвала времена СССР 70-летним рабством
Шварценеггер стал жертвой нападения в Африке
США начнут платить партнерам за отказ от российского оружия
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
У России творит одно звено. Когда мы увидим чудеса от других? Оценки сборной России за матч с Латвией
Hi-Tech
AliExpress приходит в «Пятерочку» Теперь возле дома можно будет купить хлеб и новые чехлы на телефон.
Кино
От Галкина до Меладзе: реакция звезд на отмену итогов «Голоса» Звезды прокомментировали аннулирование результатов вокального телешоу
Авто
В Москве после ДТП Audi разорвало на две части (фото) Водитель Audi Q7 не справился с управлением, автомобиль выбросило на обочину, где машина врезалась в опору уличного освещения. В итоге внедорожник разорвало на две части. Известно, что водитель автомобиля с места ДТП скрылся
Недвижимость
Электронная подпись оставила москвича без квартиры
История россиянки о жизни в Чехии
Пять культовых предметов быта из 70-х
В Москве нашли гараж за 40 миллионов рублей
Популярные темы на «Детях»
Замки и крепости Италии 522
Честно: частично сплагиачено)) ваша первая мысль о будущем муже или первое впечатление. 280
как избавиться от чувства вины перед сыном 278
Скандалы с мамой 249
Леди
Переодень звезду: 57-летняя Гвердцители в платье Мартиши Адамс Разбираем последний выход певицы и примеряем на нее два не свойственных ей образа
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Стеклянные блоки в интерьере: где, как и почему их стоит применять
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь