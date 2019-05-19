Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сбежавший с украинского телеканала Гордон сделал заявление
Тысячи российских водителей клюнули на классическую схему обмана
5 важных фактов о сыре
Гомес, Боня, Воробьев: как прошло открытие Каннского фестиваля
Грузия — рай для дауншифтеров или нищета и безработица?
Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствахАмериканского писателя, предпринимателя и бизнес-тренера обвинили в сексуальных домогательствах его бывшие последовательницы и помощницы
Инаугурация Зеленского: что заявили в Кремле о приглашении Путину
Дивизия «Искандеров» будет работать прямо по Киеву
Верка Сердючка феерично «закудахтал» в прямом эфире «Евровидения»
Звезда «Максим» умерла в 39 лет
Россия не получила ни одного балла от Белоруссии на «Евровидении»
Отец года: мужчина привел из садика чужую дочку
Вера Брежнева в образе «горячей училки» взволновала соцсети
Хочу в США: как простая латвийская студентка покоряет Нью-Йорк
В Москве после ДТП Audi разорвало на две части (фото)
Самые необычные мотоциклы (фото)
Электронная подпись оставила москвича без квартиры
Россиянка рассказала о переезде и жизни в Чехии
Фоторепортажи
34В Москве прошел Парад Победы
10Скончалась Элина Быстрицкая
12:14 (мск), источник: Известия

Ищут открытых людей: чем сегодня живут уличные жулики

Новые методы отъема денег у добропорядочных граждан.

Источник: Известия

Полиция через СМИ старается доносить до сведения общественности схемы самых распространенных афер, что со временем приводит к резкому снижению эффективности уловок жуликов. Так, например, почти исчезли из нашей жизни автоподставы и «разводки» типа «мама, я в беде, кинь мне денег на телефон». Но преступность — это живой организм: жулики постоянно придумывают новые изощренные ходы, чтобы добраться до личного счета или кошелька гражданина. «Известия» рассказывают о новых видах жульничества, появившихся за последнее время.

Афера с пропавшим чемоданом

Телефонные мошенники днями и ночами прочесывают глобальную паутину, анализируя личные данные самых разных людей и выискивая в них любую зацепку, с помощью которой можно вытянуть из потенциальной жертвы купюры.

Широкое распространение получил обман людей, подавших объявление о пропаже вещей.
Читайте также
Их боялись и убивали из-за одежды. Сегодня ими гордятся

В начале мая житель столицы, потерявший сумку с документами, оставил объявление на сайте buro.nahodok.ru (ресурсу больше 10 лет), указав свой контактный номер и описание вещей. Ему позвонил мужчина, представившийся Кириллом, и сообщил, что готов ему вернуть пропавшее, но за небольшое вознаграждение. Пострадавший перевел мужчине несколько тысяч на мобильный телефон, после чего тот перестал выходить на связь.

«Будьте бдительны! Если вы потеряли документы и разместили объявление об их розыске, будьте готовы к тому, что вам могут звонить люди, представляющиеся работниками полиции или сотрудниками Бюро находок, у которых якобы находятся ваши документы, но, чтобы получить их обратно, вам нужно будет заплатить небольшое вознаграждение. Для этого они просят купить карты оплаты “Яндекс. Деньги” или Webmoney и продиктовать номера этих карт по телефону», — предупреждает посетителей сайта администрация.

Профессор кислых щей

Пережитки телефонного права до сих пор живы в людях, рожденных в СССР, — на этом и играют аферисты. Жительница столицы несколько лет назад была не уверена в знаниях своего отпрыска, выпускника одной из школ, и решила подстраховаться по старинке, с помощью взятки нужному человеку.

«Решала» нашелся быстро — неизвестный мужчина, представившийся профессором МГУ, «гарантировал» поступление юноши на журфак.

Однако весной паренек не нашел своей фамилии в списках абитуриентов, зачисленных в престижный вуз. Женщине все-таки удалось добиться возврата части средств — 150 тыс., но затем профессор пропал. Уголовное дело было возбуждено в полиции лишь в марте текущего года, ученого ищут.

Афера с элементом благородства

Читайте также
В Краснодаре задержали банду уличных грабителей

Житель столицы лишился 365 тыс. рублей после беседы с телефонными мошенниками, представившимися сотрудниками службы безопасности банка. Преступникам удалось получить деньги с мужчины с помощью классической схемы: они обманули его, сообщив о подозрительной трансакции, и уговорили продиктовать последующие коды при переводе денег на различные счета. Необычная деталь этого преступления — один из переводов, в размере 20 тыс. рублей, жулики сделали в благотворительный фонд «Подари жизнь». Любопытно, что на банальную уловку купился замруководителя одного из столичных вузов.

Впрочем, аналогичным способом на 851 тыс. обогатила жуликов-звонарей… работница одного из ведущих российских банков. Причем жулики представились ее коллегами по цеху.

Театральное действие

Столичная журналистка потеряла 5 тыс. рублей, когда решила приобрести билет в «Табакерку» через соцсеть. Ее привлекла реклама постановки, размещенная в Сети, и она связалась с продавцом. С кем девушка переписывалась, пока не установлено, но за два билета она перевела незнакомцу 5000 рублей. Обман вскрылся быстро — когда журналистка увидела электронные билеты. Театралка прекрасно знала театр, в который шла, — там не было столь дальнего ряда, который указали в билете.

Аферы с электронными билетами стали довольно популярны с развитием удаленной торговли.
Видео
Прокуратура: рост подростковой преступности — результат упущений ведомств

Жулики с «левых» аккаунтов в тематических группах соцсетей, в частности vk.ru, подают объявления о том, что не могут пойти на крутой концерт. На самом деле они просто пересылают липовый, скопированный или уже использованный QR-код. У человека, которого угораздит купить такую липу, возникнут проблемы на входе в фойе. Не просто так организаторы предупреждают о том, что покупать с рук билеты — не лучшая идея. Любопытно, что в некоторых случаях, особенно на мероприятиях без привязки к конкретным посадочным местам, жертвам проходимцев удается пройти кордоны.

Спектакль у банкомата

Актерский талант — обязательное требование при приеме на работу в шайку гопников. Несколько москвичей за последние полгода стали жертвами спектакля у банкоматов в вечернее время суток, когда сами отделения финучреждений уже закрыты. Жулики подбирают неработающий терминал и изображают эмоциональный диалог с оператором для случайных посетителей, писала «Российская газета».

Сюжет таков: аппарат «сожрал» карточку в самый неподходящий момент и отключился, деньги — последние и нужны были для беременной жены.

Или для умирающего друга. Или на билет домой. Сердобольный человек вряд ли останется в стороне, став свидетелем чужих метаний. На это и расчет. К слову, речь в этом случае идет о небольших суммах — 1−2 тыс. рублей. В то же время человек отдает деньги добровольно, расписок не берет. Возбудить дело о мошенничестве при таких обстоятельствах проблематично.

Уронил чужое

Широкое распространение получили в последние несколько лет бытовые подставы с фиктивной порчей имущества в общественных местах. Это жульничество перекочевало на пешеходную зону с дорог. Если несколько лет назад автоподставщики имитировали повреждения своих дорогих автомобилей и трясли несчастных автомобилистов за якобы разбитые бамперы, то сегодня вместо машин используют дорогостоящие телефоны.

Схема выглядит так: в толпе к человеку пристраивается солидного вида и телосложения человек, происходит столкновение, гаджет бьется о пол, дисплей будто бы покрывается паутинкой.
Читайте также
Приморье вернулось к спокойным «брежневским» временам

«В таких случаях следует вызывать полицию и не спешить посыпать голову пеплом. Если это случилось в магазине, общественном месте, нужно постараться найти запись. Не отдавайте денег сразу, расстаться с ними вы всегда успеете, что бы не говорил собеседник. В конце концов это максимум причинение ущерба по неосторожности, а не преступление. Деньги, если уж на то пошло, может в этой ситуации обязать выплачивать суд. Но жулики не будут связываться и афишировать свои, как правило, ранее судимые физиономии и просто отстанут от вас», — советует читателям «Известий» оперативник одного из райотдела столичной полиции.

В Москве уличные торговцы обманывают иностранных туристов
Во время загрузки произошла ошибка.
19 июня 2018© Ньюстюб
 Невеселая «карусель»: террористы добывают деньги из карманов европейцев
Музыка, монеты, порно: что еще земляне отправляют инопланетянам
Порошенко заявил о завершении на Украине процесса декоммунизации
Черные списки переполнены: банки блокируют всех
Армия Сирии прекратила ведение огня в Идлибе
Лазарев прокомментировал результаты «Евровидения»
Фурам и другим грузовикам разрешат ездить только ночью
РФ заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Российские хоккеисты сыграют против швейцарцев в матче ЧМХ Матч сборных Швейцарии и России начнется на арене имени Ондрея Непелы в 21:15 мск
Hi-Tech
AliExpress приходит в «Пятерочку» Теперь возле дома можно будет купить хлеб и новые чехлы на телефон.
Кино
От Галкина до Меладзе: реакция звезд на отмену итогов «Голоса» Звезды прокомментировали аннулирование результатов вокального телешоу
Авто
В Москве после ДТП Audi разорвало на две части (фото) Водитель Audi Q7 не справился с управлением, автомобиль выбросило на обочину, где машина врезалась в опору уличного освещения. В итоге внедорожник разорвало на две части. Известно, что водитель автомобиля с места ДТП скрылся
Недвижимость
Тысячи чиновников переехали в «Москва-сити». Как это выглядит
Под Москвой нашли дачи стоимостью пять тысяч рублей в месяц
Ученые рассмотрели уборку квартиры под микроскопом
Пять культовых предметов быта из 60-х
Популярные темы на «Детях»
Проклятие Анжелики 1028
о материнстве и карьере 741
Одевать ли детей в военную форму 722
Про законодательство США и аборты. 659
Леди
Главные мужчины 42-летней Наталии Орейро Ко дню рождения актрисы вспоминаем главные романы в ее жизни.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь