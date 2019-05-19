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02:08 (мск), источник: ТАСС

Представитель Нидерландов выиграл «Евровидение — 2019»

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая. /ТАСС/. Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade выиграл конкурс «Евровидение — 2019», объявили ведущие финала смотра, который проходит в ночь на воскресенье в Тель-Авиве. В финале он получил 492 балла.

Источник: AFP 2019

Второе место занял участник из Италии Mahmood с 465 баллами. Российский участник Сергей Лазарев с композицией Scream («Крик») занял третье место по итогам голосования телезрителей и профессионального жюри. Он набрал 369 баллов.

Дункан Лоуренс был бесспорным фаворитом букмекеров на протяжении всего конкурса. Вероятность его победы они оценивали более чем в 40%. Таким образом, букмекеры угадали исход «Евровидения» впервые за четыре года.

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В конкурсном номере Лоуренса не было спецэффектов. Артист исполнил песню, сидя за роялем.

В финале конкурса встретились представители 26 стран. Победителя определила сумма баллов от телезрителей и профессионального жюри стран-участниц. Белорусские судьи были отстранены из-за разглашения информации об итогах голосования.

О победителе

Лоуренс выиграл шоу талантов в 16 лет, получив возможность сделать первую демо-запись. По признанию музыканта, он часто сталкивался с буллингом, и музыка стала для него местом спасения. Через творчество он выражает собственные эмоции.

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На песню Arcade его вдохновила история любимого человека, скончавшегося в юном возрасте. «Слова, аккорды и мотив пришли ко мне автоматически, будто упали с небес, — отметил музыкант. — Когда Джоэл Сжу и Вутер Харди помогли мне закончить песню, она получила больший масштаб. Из очень личной истории она превратилась в историю, с которой каждый может почувствовать связь».

Нидерланды выиграли конкурс «Евровидение» в пятый раз и впервые за 44 года.

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