Представитель Нидерландов выиграл «Евровидение — 2019»

02:08 (мск), источник: ТАСС
Второе место занял участник из Италии Mahmood с 465 баллами. Российский участник Сергей Лазарев с композицией Scream («Крик») занял третье место по итогам голосования телезрителей и профессионального жюри. Он набрал 369 баллов.
Дункан Лоуренс был бесспорным фаворитом букмекеров на протяжении всего конкурса. Вероятность его победы они оценивали более чем в 40%. Таким образом, букмекеры угадали исход «Евровидения» впервые за четыре года.
В конкурсном номере Лоуренса не было спецэффектов. Артист исполнил песню, сидя за роялем.
В финале конкурса встретились представители 26 стран. Победителя определила сумма баллов от телезрителей и профессионального жюри
О победителе
Лоуренс выиграл шоу талантов в 16 лет, получив возможность сделать первую
На песню Arcade его вдохновила история любимого человека, скончавшегося в юном возрасте. «Слова, аккорды и мотив пришли ко мне автоматически, будто упали с небес, — отметил музыкант. — Когда Джоэл Сжу и Вутер Харди помогли мне закончить песню, она получила больший масштаб. Из очень личной истории она превратилась в историю, с которой каждый может почувствовать связь».
Нидерланды выиграли конкурс «Евровидение» в пятый раз и впервые за 44 года.