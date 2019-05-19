03:06 (мск), источник: Известия
Лазарев прокомментировал результаты «Евровидения»
Сергей Лазарев, представлявший Россию в этом году на «Евровидении», прокомментировал итоги конкурса.
Россиянин в финале выступил под номером пять с лирической композицией Scream, написанной при участии Филиппа Киркорова, и занял третье место, набрав по сумме голосования жюри и зрителей 369 баллов.
«Очень надеюсь, что вы, зрители получили удовольствие от моего выступления. Мы очень старались… такая стабильность второй раз и третье место вновь… Спасибо всем! В этот раз были серьезные участники, выбирались многими быстрые песни и было сложно выступать с такой непростой балладой еще и в самом начале», — рассказал Лазарев в прямом эфире телеканала «Россия 1» сразу по завершении финала.
«Это день сурка, повторялась ситуация, страны, жюри давали нули. Но в этот раз жюри давали лучше баллы, чем раньше, правда, удивили наши соседские страны. Мы получили ноль от Грузии и Белоруссии», — отметил Киркоров.
Он также указал на колоссальную работу, которую проделал Лазарев, и отметил, что зрители оценили выступление россиянина по достоинству и поставили его на второе место, согласно присужденным баллам.
Финал «Евровидения» прошел 18 мая в