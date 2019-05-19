12:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Стало известно, когда появились клопы
Млекопитающие были не первыми «жертвами» этих паразитов.
Клопы обитают на Земле уже 115 миллионов лет, начиная со времен динозавров.
Они появились задолго до летучих мышей, кровью которых любят питаться. Это значит, что до появления млекопитающих они кусали других древних животных, заявили ученые в исследовании, опубликованном в Current Biology.
Энтомолог Клаус Рейнхардт из Дрезденского технологического университета и его коллеги собрали и проанализировали генетические образцы 34 видов клопов для создания первого генеалогического древа этих насекомых. Затем команда сравнила свои данные с информацией о предке клопа Quasicimex eilapinastes, который сохранился в янтаре возрастом 100 миллионов лет.
Окаменелость была первым прямым доказательством того, что семейство постельных клопов предшествовало появлению летучих мышей. Благодаря новому исследованию стало понятно, что клопы паразитировали на гораздо более древних животных. Каких именно — пока остается загадкой.
Два вида клопов, паразитирующих на людях, отделились в самостоятельные эволюционные ветви 47 миллионов лет назад, задолго до появления Homo sapiens. Это опровергает ранее озвученную гипотезу о том, что клопы эволюционировали, чтобы питаться человеческой кровью, около 1,6 млн лет назад, когда Homo sapiens отделились от Homo erectus.
Анна Лысенко
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