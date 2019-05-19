Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский обратился к Крыму и Донбассу с важнейшим посланием
Тысячи российских водителей клюнули на классическую схему обмана
Норвежские психологи выяснили, кто чаще занимается сексом
Главные мужчины 42-летней Наталии Орейро
Подмосковные поселки опустели
«Сеть»: Рыба, у которой хватка как у питбуля «В Черном море на людей нападает рыба, у которой хватка как у питбуля»
Инаугурация Зеленского: что заявили в Кремле о приглашении Путину
Дивизия «Искандеров» будет работать прямо по Киеву
Кто вставил нож в спину России на «Евровидении»
Загитову обвинили в воровстве
Жуткая заброшенная база на берегу Черного моря
Су-57 напугал мир «бомбой будущего»
Как изменилась жизнь Меган Маркл через год после свадьбы
Главные мужчины 42-летней Наталии Орейро
Тысячи российских водителей клюнули на классическую схему обмана
Названы лучшие автомобили года в России
В Москве можно снять целый этаж жилого дома. Как он выглядит?
Подмосковные поселки опустели
Фоторепортажи
14Путь «Небесного хозяина» Акихито
10Скончалась Элина Быстрицкая
18:10 (мск), источник: РИА Новости

Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует.

Источник: РИА Новости

«Если мы хотим увеличить реально население России, то в первую очередь мы должны снять тему абортов в том масштабе, в котором она существует. Если каждый год у нас будет рождаться миллион детей, который не родился, то за 10 лет у нас страна будет — 156 миллионов, а за 20 лет — 166 миллионов», — сказал патриарх во время вручения ему премии «Амбассадор защиты жизни до рождения» фондом «Женщины за жизнь».

Предстоятель РПЦ отметил, что существующие в России меры поддержки материнства не могут дать подобный демографический эффект.

«Замечательно, что у нас есть материнский капитал, замечательно, что государство предпринимает какие-то шаги, но это мизерные шаги. И никакими денежными поощрениями мы не обеспечим такой прирост населения», — добавил он.

По его словам, борьба за жизнь является для церкви важным делом, «потому что проистекает из наших убеждений».

Читайте также
Минэкономразвития предложило привлечь НКО для борьбы с абортами

«Мы знаем на основе Слова Божия, что убить человека — а жизнь начинается с зачатия — великий грех. Поэтому наша борьба принципиальна с духовной точки зрения, но она имеет еще и сугубо социологические и даже политические предпосылки и последствия», — сказал патриарх.

Обращаясь к учредителям премии, он заметил, что их дело должно быть «приоритетным как для церковнослужителей, так и для всех людей, которые обеспокоены темой сохранения жизни — и вообще, кто любит наше отечество и думает о его будущем».

Фонд «Женщины за жизнь» — движение в защиту жизни до рождения — реализует проекты, направленные на поддержку женщин в ситуации репродуктивного выбора. Премия «Амбассадор защиты жизни до рождения» учреждена фондом в 2018 году. Награда представляет собой ювелирное изделие в виде небольшого круга с детской ладошкой посередине, изделие из белого золота с надписью «Сохрани в себе человека».

Читайте также

«Прямо и сейчас»: Аборт с разрешения чиновников
Во время загрузки произошла ошибка.
22 января© Ньюстюб
 Фадеев прокомментировал отмену результатов шоу 'Голос. Дети'
Зачем Китай готовится к распродаже госдолга США и к чему это приведет
Порошенко заявил о завершении на Украине процесса декоммунизации
Черные списки переполнены: банки блокируют всех
Греф: власти отстранили олигархов от власти
Загитову могут оштрафовать за езду без прав
Лазарев прокомментировал результаты «Евровидения»
Греф рассказал о будущем доллара в мировой экономике
Дрон снял огромную стаю бычерылов (видео)
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Кучеров и Гусев вместе с 7 лет. История близнецов сборной России Эти двое разрывают чемпионат мира
Hi-Tech
AliExpress приходит в «Пятерочку» Теперь возле дома можно будет купить хлеб и новые чехлы на телефон.
Кино
От Галкина до Меладзе: реакция звезд на отмену итогов «Голоса» Звезды прокомментировали аннулирование результатов вокального телешоу
Авто
В Москве после ДТП Audi разорвало на две части (фото) Водитель Audi Q7 не справился с управлением, автомобиль выбросило на обочину, где машина врезалась в опору уличного освещения. В итоге внедорожник разорвало на две части. Известно, что водитель автомобиля с места ДТП скрылся
Недвижимость
Электронная подпись оставила мужчину без квартиры
История россиянки о жизни в Чехии
Пять культовых предметов быта из 70-х
В Петербурге продают очень дешевые квартиры. Кто в этом виноват?
Дети
Дети Киркорова поддержали Лазарева на «Евровидении 2019» Юные болельщики умилили поклонников певца
Леди
Главные мужчины 42-летней Наталии Орейро Ко дню рождения актрисы вспоминаем главные романы в ее жизни.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Стеклянные блоки в интерьере: где, как и почему их стоит применять
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь