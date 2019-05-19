18:10 (мск), источник: РИА Новости
Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует.
«Если мы хотим увеличить реально население России, то в первую очередь мы должны снять тему абортов в том масштабе, в котором она существует. Если каждый год у нас будет рождаться миллион детей, который не родился, то за 10 лет у нас страна будет — 156 миллионов, а за 20 лет — 166 миллионов», — сказал патриарх во время вручения ему премии «Амбассадор защиты жизни до рождения» фондом «Женщины за жизнь».
«Замечательно, что у нас есть материнский капитал, замечательно, что государство предпринимает
По его словам, борьба за жизнь является для церкви важным делом, «потому что проистекает из наших убеждений».
«Мы знаем на основе Слова Божия, что убить человека — а жизнь начинается с зачатия — великий грех. Поэтому наша борьба принципиальна с духовной точки зрения, но она имеет еще и сугубо социологические и даже политические предпосылки и последствия», — сказал патриарх.
Обращаясь к учредителям премии, он заметил, что их дело должно быть «приоритетным как для церковнослужителей, так и для всех людей, которые обеспокоены темой сохранения жизни — и вообще, кто любит наше отечество и думает о его будущем».
Фонд «Женщины за жизнь» — движение в защиту жизни до рождения — реализует проекты, направленные на поддержку женщин в ситуации репродуктивного выбора. Премия «Амбассадор защиты жизни до рождения» учреждена фондом в 2018 году. Награда представляет собой ювелирное изделие в виде небольшого круга с детской ладошкой посередине, изделие из белого золота с надписью «Сохрани в себе человека».
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