Грандиозный обман победителя «Евровидения» возмутил Сеть

Сегодня, 19 мая, выяснилось, что победитель «Евровидения-2019» спел песню Arcade, которую уже исполнял в 2017 году. Это подтверждает видео, опубликованное одним из пользователей на YouTube-канале.
Стоит отметить, что правила конкурса запрещают исполнять песни, которые были написаны до этого. Необходимо петь лишь новые треки.
Судя по комментариям пользователей Сети, многие заметили эту видеозапись еще до начала «Евровидения». Однако после вчерашней победы Лоуренса люди стали настоятельно требовать аннулировать его результат.
«Нидерланды должны, обязаны дисквалифицировать!!! Мне эта песня очень, очень нравится, но правила есть правила», — написал один из пользователей.
Как отмечается, подобных комментариев под записью много.
Ранее сообщалось, что победитель «Евровидения» нарушил главное правило конкурса.