Европейский вещательный союз не будет аннулировать победу Лоуренса на «Евровидении»

Европейский вещательный союз (ЕВС) не будет аннулировать победу представителя Нидерландов Дункана Лоуренса в конкурсе «Евровидение-2019». Об этом заявил ТАСС в воскресенье официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман.
«Нет, это не соответствует действительности», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Гудман пояснил, что опубликованный в 2017 году в соцсетях видеоролик песни Arcade, которую исполнил Лоуренс, «не дал ему преимущества» на конкурсе. Поэтому песня была допущена к состязаниям.
«ЕВС был в курсе того, что исполненная в этом году Дунканом Лоуренсом, представлявшим Нидерланды, песня Arcade была опубликована на YouTube в 2017 году, — отметил официальный представитель.
ЕВС хотел бы пояснить, это не было официальным выпуском песни, и вплоть до последнего времени это [видеоролик песни] увидели лишь несколько сотен зрителей, пока затем это не стало известно перед конкурсом.
Дэвид Гудманпредставитель ЕВС