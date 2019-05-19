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21:52 (мск), источник: ТАСС

Европейский вещательный союз не будет аннулировать победу Лоуренса на «Евровидении»

ЖЕНЕВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман подчеркнул, что опубликованный в 2017 году видеоролик песни конкурсанта от Нидерландов «не дал ему преимущества» на конкурсе.

Источник: РИА "Новости"

Европейский вещательный союз (ЕВС) не будет аннулировать победу представителя Нидерландов Дункана Лоуренса в конкурсе «Евровидение-2019». Об этом заявил ТАСС в воскресенье официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман.

«Нет, это не соответствует действительности», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Гудман пояснил, что опубликованный в 2017 году в соцсетях видеоролик песни Arcade, которую исполнил Лоуренс, «не дал ему преимущества» на конкурсе. Поэтому песня была допущена к состязаниям.

«ЕВС был в курсе того, что исполненная в этом году Дунканом Лоуренсом, представлявшим Нидерланды, песня Arcade была опубликована на YouTube в 2017 году, — отметил официальный представитель.

ЕВС хотел бы пояснить, это не было официальным выпуском песни, и вплоть до последнего времени это [видеоролик песни] увидели лишь несколько сотен зрителей, пока затем это не стало известно перед конкурсом.
Дэвид Гудман
представитель ЕВС

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