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01:35 (мск), источник: Аргументы и факты

МиГом в Турцию. Как военный летчик Зуев сбежал к «американской мечте»

20 мая 1989 года советский летчик Александр Зуев угнал в Турцию истребитель МиГ-29.

Источник: AP 2019

В мае 1989 года в небе над аэропортом турецкого Трабзона появился советский истребитель МиГ-29. Сотрудники аэропорта не успели толком испугаться, подумав о вторжении СССР, как самолет уже пошел на посадку.

Выскочивший из кабины летчик радостно сообщил ошарашенному турку: «Я — американец!».

Турция — США — транзит

Сюжеты с угонами боевых самолетов — это истории, характерные для периода пика «Холодной войны». Но в 1989 году отношения между СССР и Западом переходили из периода «романтической дружбы» в стадию полной капитуляции «социалистического блока». Может быть, поэтому, побег летчика Александра Зуева не стал такой сенсацией, как аналогичный поступок, совершенный на 13 лет раньше Виктором Беленко.

МиГ-29 на тот момент был новейшим самолетом, и американские специалисты рассчитывали на то, что Турция как союзник по НАТО предоставит им доступ к боевой машине.

Но в Анкаре рассудили иначе — менее чем через двое суток самолет вернули в Советский Союз.

Александр Зуев не ошибся — он действительно стал американцем. Суд в Турции, разбиравший его дело, признал его беженцем по политическим мотивам, после чего летчик смог уехать в США.

Темная история

Версию о разочаровании в советском строе сбежавший пилот развивал и в книге, которую выпустил в Соединенных Штатах.

Зуев уверял, что последней каплей, заставившей его решиться на бегство, стали события в Тбилиси в апреле 1989 года, где был разогнан митинг оппозиции.

Впрочем, те, кто знал летчика Зуева и служил вместе с ним, не верят в политическую подоплеку. Тем более, что в книге пилот изрядно приврал. Например, он рассказывал, что только освоение новой техники спасло его от участия в войне в Афганистане. На самом деле, полк Александра Зуева никогда не планировался к отправке в Афганистан.

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В 1982 году Александр Зуев окончил Армавирское высшее военное Краснознамённое авиационное училище лётчиков, начинал летать на МиГ-23, потом прошел переподготовку для службы на МиГ-29.

Мечтал стать испытателем, но «морально разложился»?

Он имел степень военного летчика 1-го класса, и мечтал о карьере испытателя. Зуев приезжал в подмосковный Жуковский, где располагалась Школа лётчиков-испытателей (ШЛИ) Министерства авиационной промышленности СССР. Оценив порыв молодого коллеги, опытные летчики консультировали его относительно поступления в Школу.

Набор, однако, туда проходил нерегулярно, и своей очереди Зуев не дождался, совершив побег.

Он служил в 176-м истребительном авиаполку, который базировался на аэродроме Миха-Цхакая в Грузии.

Есть версия, что что-то пошло не так и на личном фронте.

Якобы жена пилота была дочерью высокопоставленного офицера ВВС в отставке, и когда в семье начались нелады, тесть пообещал приструнить зятя. В итоге Зуева отстранили от полетов.
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По другой версии, тесть вообще ни при чем. Якобы Зуев стал выпивать, встречаться с женщинами вне семьи, и ввиду «морального разложения» потерял доверие командования. В результате его перевели в дежурные по приему и выпуску самолетов.

Торт со снотворным

Разочарованный летчик стал подумывать об увольнении из армии, но потом нашел более эффектный способ решить свои проблемы.

Жена Александра Зуева была беременна. Рожать она уехала к родителям, и это обстоятельство летчик решил использовать в своих целях.

Вечером 19 мая он появился на аэродроме с тортом, сообщив дежурной смене, что у него родился ребенок. Все знали, что супруга Зуева должна скоро родить, поэтому сомнения его слова не вызвали,

«Счастливый отец» лично разрезал торт и угостил им всех присутствующих. Вскоре дежурная смена погрузилась в сон. Зуев сам готовил торт и начинил его большой дозой снотворного.

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Выстрелы в часового и заблокированная пушка

Он перерезал кабели связи и сигнализации, но все планы едва не рухнули из-за упрямого часового. Солдат-срочник, не знавший Зуева, наставил на него автомат, и летчику пришлось ретироваться. Тогда он дождался смены часовых. Новый военнослужащий знал Зуева, поэтому подпустил его достаточно близко к себе, хотя и не собирался давать ему доступ к самолету.

Тогда пилот набросился на него, пытаясь обезоружить. Часовой не собирался сдаваться, и тогда Зуев выстрелил в него из своего табельного пистолета. «Побег по политическим мотивам» превращался в откровенную уголовщину.

Часовой оказался стойким парнем. Будучи раненным, он все-таки открыл огонь по Зуеву. Тот получил ранение руки, но сумел поднять в воздух МиГ-29.

А дальше перебежчик собирался устроить погром на аэродроме, расстреляв самолеты дежурного звена. К счастью, в горячке Зуев забыл отключить блокировку авиапушки. Опасаясь преследования, он развернул истребитель в сторону турецкой границы.

Преследование действительно было, но настичь МиГ не успели — он уже летел в небе Турции.

Работал консультантом и разбился на «Яке»

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После того, как Александр Зуев был оправдан турецким судом, он переехал в США и поселился в Сан-Диего.

Книга о его побеге вышла в 1992 году, но большого резонанса не вызвала. К тому времени Советский Союз исчез с карты мира, и на этом фоне похождения летчика Зуева выглядели сущей мелочью.

Какое-то время Александр Зуев консультировал американских бизнесменов, которые собирались инвестировать деньги в России. Кроме того, его консультации потребовались ВВС США во время операции «Буря в пустыне».

А потом Зуев и вовсе исчез из поля зрения журналистов.

О нем вспомнили в июне 2001 года, когда в 160 км севернее Сиэтла разбился советский учебно-тренировочный самолёт Як-52. Погибшим в авиакатастрофе летчиком был Александр Зуев, чуть более месяца не доживший до своего 40-летия.

Некоторые любители конспирологии заговорили о том, что до сбежавшего пилота добрались российские спецслужбы. Наверное, случись подобное сейчас, такие обвинения могли бы прозвучать в Вашингтоне и на официальном уровне. Но в начале 2000-х до этого не дошло. Ну, разбился, и разбился — в авиации такое иногда случается. Даже с военными летчиками 1-го класса.

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