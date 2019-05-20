01:35 (мск), источник: Аргументы и факты
МиГом в Турцию. Как военный летчик Зуев сбежал к «американской мечте»
20 мая 1989 года советский летчик Александр Зуев угнал в Турцию истребитель МиГ-29.
В мае 1989 года в небе над аэропортом турецкого Трабзона появился советский истребитель МиГ-29. Сотрудники аэропорта не успели толком испугаться, подумав о вторжении СССР, как самолет уже пошел на посадку.
Выскочивший из кабины летчик радостно сообщил ошарашенному турку: «Я — американец!».
Турция — США — транзит
Сюжеты с угонами боевых самолетов — это истории, характерные для периода пика «Холодной войны». Но в 1989 году отношения между СССР и Западом переходили из периода «романтической дружбы» в стадию полной капитуляции «социалистического блока». Может быть, поэтому, побег летчика Александра Зуева не стал такой сенсацией, как аналогичный поступок, совершенный на 13 лет раньше Виктором Беленко.
Но в Анкаре рассудили иначе — менее чем через двое суток самолет вернули в Советский Союз.
Александр Зуев не ошибся — он действительно стал американцем. Суд в Турции, разбиравший его дело, признал его беженцем по политическим мотивам, после чего летчик смог уехать в США.
Версию о разочаровании в советском строе сбежавший пилот развивал и в книге, которую выпустил в Соединенных Штатах.
Впрочем, те, кто знал летчика Зуева и служил вместе с ним, не верят в политическую подоплеку. Тем более, что в книге пилот изрядно приврал. Например, он рассказывал, что только освоение новой техники спасло его от участия в войне в Афганистане. На самом деле, полк Александра Зуева никогда не планировался к отправке в Афганистан.
В 1982 году Александр Зуев окончил Армавирское высшее военное Краснознамённое авиационное училище лётчиков, начинал летать на МиГ-23, потом прошел переподготовку для службы на МиГ-29.
Он имел степень военного летчика 1-го класса, и мечтал о карьере испытателя. Зуев приезжал в подмосковный Жуковский, где располагалась Школа
Набор, однако, туда проходил нерегулярно, и своей очереди Зуев не дождался, совершив побег.
Он служил в 176-м истребительном авиаполку, который базировался на аэродроме
Есть версия, что
По другой версии, тесть вообще ни при чем. Якобы Зуев стал выпивать, встречаться с женщинами вне семьи, и ввиду «морального разложения» потерял доверие командования. В результате его перевели в дежурные по приему и выпуску самолетов.
Разочарованный летчик стал подумывать об увольнении из армии, но потом нашел более эффектный способ решить свои проблемы.
Жена Александра Зуева была беременна. Рожать она уехала к родителям, и это обстоятельство летчик решил использовать в своих целях.
Вечером 19 мая он появился на аэродроме с тортом, сообщив дежурной смене, что у него родился ребенок. Все знали, что супруга Зуева должна скоро родить, поэтому сомнения его слова не вызвали,
«Счастливый отец» лично разрезал торт и угостил им всех присутствующих. Вскоре дежурная смена погрузилась в сон. Зуев сам готовил торт и начинил его большой дозой снотворного.
Он перерезал кабели связи и сигнализации, но все планы едва не рухнули
Тогда пилот набросился на него, пытаясь обезоружить. Часовой не собирался сдаваться, и тогда Зуев выстрелил в него из своего табельного пистолета. «Побег по политическим мотивам» превращался в откровенную уголовщину.
А дальше перебежчик собирался устроить погром на аэродроме, расстреляв самолеты дежурного звена. К счастью, в горячке Зуев забыл отключить блокировку авиапушки. Опасаясь преследования, он развернул истребитель в сторону турецкой границы.
Преследование действительно было, но настичь МиГ не успели — он уже летел в небе Турции.
После того, как Александр Зуев был оправдан турецким судом, он переехал в США и поселился в
Книга о его побеге вышла в 1992 году, но большого резонанса не вызвала. К тому времени Советский Союз исчез с карты мира, и на этом фоне похождения летчика Зуева выглядели сущей мелочью.
А потом Зуев и вовсе исчез из поля зрения журналистов.
Некоторые любители конспирологии заговорили о том, что до сбежавшего пилота добрались российские спецслужбы. Наверное, случись подобное сейчас, такие обвинения могли бы прозвучать в Вашингтоне и на официальном уровне. Но в начале 2000-х до этого не дошло. Ну, разбился, и разбился — в авиации такое иногда случается. Даже с военными летчиками 1-го класса.