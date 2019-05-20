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06:56 (мск), источник: Российская газета

В Гидрометцентре предупредили, куда еще нагрянут заморозки

Заморозки в начале недели ожидаются в Тверской, Костромской, Вологодской, Ярославской, Ивановской, Свердловской, Челябинской, Курганской областях, в Пермском крае и в Поволжье. По ночам понижение температуры может дойти до минус 1−3 градуса.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 73% 758 мм рт. ст. 5 м/с

Об этом «Российской газете» рассказал руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.

Сильные дожди с грозами в первой половине недели пройдут в Республике Алтай, Хабаровском крае и Амурской области, в Приморье и в Чечне.

Высокая пожарная опасность сохранится в центральных районах Камчатки, на юге Бурятии, в Архангельской области, на юго-западе Ростовской области, на востоке Оренбургской и в Томской областях.

В Москве начало недели будет без осадков. Днем в понедельник воздух прогреется до 23−25 градусов, ветер будет слабый. Во вторник ожидается увеличение облачности, но без существенных осадков. Ночью плюс 7−12 градусов, днем также до плюс 25, ветер юго-западный. В среду к Москве с запада приблизится атмосферный фронт, поэтому возможен небольшой кратковременный дождь, ночью — до плюс 12, днем — до 27 тепла. Ветер также юго-западный, слабый.

В конце мая, по предварительным расчетам синоптиков, в столичном регионе возможно небольшое понижение температуры: днем до плюс 18−20 градусов. Примерно такая же погода ожидается и во всех центральных регионах России.

В Черноземье же со среды дожди приобретут более интенсивный характер.

На северо-западе — в Калининградской области, в первой половине недели довольно прохладно: ночью плюс 3−8, днем 14−19 выше нуля. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях теплее — по ночам 8−13, днем 18−22 тепла. Небольшие дожди.

На юге Поволжья (в Самарской и Саратовской областях) прохладные ночи — плюс 4−9, и днем не слишком жарко — от 17 до 22 выше нуля.

На юге — в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Краснодарском крае — по ночам плюс 10−15, днем до плюс 27 градусов. Кратковременные дожди.

На Урале холодно: ночью от -1 до +4 градусов, возможны дожди с мокрым снегом. Днем не выше плюс 14 градусов. Это ниже нормы на 3−4 градуса.

Также прохладно и в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай. Ночью 3−8, днем максимум до плюс 17 градусов. Дождливо. В Забайкалье тоже не жарко по ночам — всего плюс 2−7 градусов, но днем 18−23 градуса. Во второй половине недели начнутся дожди.

На Дальнем Востоке — на юге Хабаровского края — ночью плюс 3−8 градусов, днем 13−18 с дождями.

Холодно на севере Якутии: по ночам ноль-минус 5 градусов, днем до +11 градусов, осадки. На Чукотке тоже не слишком майская погода: ночью ноль, минус 5, днем плюс 3−8 градусов, дожди со снегом.

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