12:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США взрывом снесли офис металлургической корпорации (видео)
Он был самым высоким строением в городе.
В американском городе Бетлехем, штат Пенсильвания, демонтировали 21-этажную башню Мартина.
Здание служило
Взрывчатка уничтожила стальные опоры 47-летнего здания. Оно рухнуло за несколько секунд.
Martin Tower высотой 101 метр было самым высоким строением в городе. Его несколько раз перестраивали, но затем решили, что продуктивнее будет снести, а средства вложить в строительство нового комплекса с офисами, магазинами, гостиницей, жилыми квартирами, медицинским центром и рестораном. На него планируют потратить 200 млн долларов.
Bethlehem Steel была основным поставщиком кораблей для вооруженных сил США во время Второй мировой войны, а ее сталь использовали при строительстве
Анна Лысенко
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