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12:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США взрывом снесли офис металлургической корпорации (видео)

Он был самым высоким строением в городе.

В американском городе Бетлехем, штат Пенсильвания, демонтировали 21-этажную башню Мартина.

Здание служило штаб-квартирой металлургической корпорации Bethlehem Steel, пока этот второй по величине сталелитейщик США не обанкротился. Оно пустовало с 2007 года. Видео сноса снял беспилотник.

Во время загрузки произошла ошибка.

Взрывчатка уничтожила стальные опоры 47-летнего здания. Оно рухнуло за несколько секунд.

Martin Tower высотой 101 метр было самым высоким строением в городе. Его несколько раз перестраивали, но затем решили, что продуктивнее будет снести, а средства вложить в строительство нового комплекса с офисами, магазинами, гостиницей, жилыми квартирами, медицинским центром и рестораном. На него планируют потратить 200 млн долларов.

Bethlehem Steel была основным поставщиком кораблей для вооруженных сил США во время Второй мировой войны, а ее сталь использовали при строительстве Эмпайр-Стейт-Билдинг, моста Золотые ворота и многих других достропримечательностей.

Анна Лысенко

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