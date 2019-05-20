Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Найден город, где очень любят «Мерседесы» (фото)
Работа в маникюрных салонах ведет к раку
Ксения Бородина рассказала о сценариях на «Доме 2»
Россияне больше не смогут занижать налоги при продаже квартиры
Охота на призракаДетективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
Мадонна рассказала, кого считает победителем Евровидения-2019
ЕС решил судьбу новых санкций против РФ
Ксения Бородина рассказала о сценариях на «Доме 2»
Названа стоимость накрутки голосов за дочь Алсу на «Голосе»
«Я тащила людей за воротник»: бортпроводница о пожаре Суперджета
Абрамова рассказала правду о победе в "Голос.Дети"
Александрова приняла участие в фотосессии с «немытыми» волосами
Виктория Лопырева восхитила фанатов стройной фигурой
«Защитник» — жутковатая новинка из Беларуси (фото)
На АВТОВАЗе снова воруют (и ничего не помогает)
Подмосковные поселки опустели
За дачниками начнут следить с помощью дронов
Фоторепортажи
14Путь «Небесного хозяина» Акихито
25Полководцы победы: «При параде»
13:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Неуклюжий отец застрял на аттракционе и насмешил детей

В английском городе Ноттингем, графство Ноттингемшир, пожарные спасли застрявшего на детском аттракционе мужчину. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

37-летний Пол Кларк (Paul Clark) пытался показать дочери, как кататься на качающемся кресле-вертолете, расположенном на детской площадке. «Моя младшая дочь спросила, что это за вертолет, — рассказывает мужчина. — Она отказывалась в него садиться, пока я не покажу, как он работает».

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Кларка, он сел на узкое сиденье и не смог выбраться. Дочь решила, что ситуация выглядит забавно, и начала снимать все на камеру телефона. Мужчина полчаса пытался слезть с аттракциона, порвал брюки и разбил смартфон. Отчаявшись, он взял гаджет дочери и вызвал спасателей.

Прибывшие на место пожарные аккуратно открутили ручки «вертолета», мешавшие Кларку встать, и высвободили его. «Некоторые думают, что я зря тревожил спасателей. Но сам бы я точно не выбрался», — заключил британец.

Читайте также

 Порошенко: это был самый обидный провал за годы моего президентства
Российский журналист умер после драки на дороге
Зеленский во время инаугурации распустил Верховную раду
ГИБДД начало проверку по факту нарушения Загитовой правил
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
Стало известно об отношениях Кокорина и Мамаева с сокамерниками
Первая речь президента Владимира Зеленского. Главное
Охота на призрака. Сыщики 15 лет искали неуловимую преступницу
Филиппины столкнулись с «медленной катастрофой»
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Россия продолжает побеждать, определены 6 четвертьфиналистов ЧМХ Сборная России остается единственной непобежденной командой на турнире
Hi-Tech
AliExpress приходит в «Пятерочку» Теперь возле дома можно будет купить хлеб и новые чехлы на телефон.
Кино
Бондарчук с Андреевой и Крус с Бандерасом на премьерах в Каннах Во Франции представили новую картину Альмодовара и сериал Рефна
Авто
Найден город, где очень любят «Мерседесы» (фото) Жители небольшого хорватского городка Имотски на границе с Боснией намерены претендовать на запись в Книге рекордов Гиннесcа
Недвижимость
Электронная подпись оставила москвича без квартиры
История россиянки о жизни в Чехии
Пять культовых предметов быта из 70-х
В Москве нашли гараж за 40 миллионов рублей
Дети
Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали трогательные фото подросших детей Вся семья помогала герцогине в подготовке к садовой выставке
Леди
Aliexpress: 15 лучших купальников. Купи и радуйся (фото) Мы изучили Aliexpress и выбрали самые красивые купальники, которые можно купить прямо сейчас.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Стеклянные блоки в интерьере: где, как и почему их стоит применять
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь