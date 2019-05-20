Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
Найден город, где очень любят «Мерседесы» (фото)
Французский пенсионер заразился дизентерией половым путем
Виктория Лопырева восхитила фанатов стройной фигурой
Как вырастут цены на жилье после 1 июля
Охота на призракаДетективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
Инаугурация Зеленского: что заявили в Кремле о приглашении Путину
«Кто ж знал, что они грохнут Канаду 7:4»: эксперт
Бондарчук с Андреевой и Крус с Бандерасом на премьерах в Каннах
От Галкина до Меладзе: реакция звезд на отмену итогов «Голоса»
«Я тащила людей за воротник»: бортпроводница о пожаре Суперджета
Абрамова рассказала правду о победе в "Голос.Дети"
Семенович, Орлова, Валерия повеселились на дне рождения подруги
От Элвиса Пресли до Тома Круза: громкие романы 73-летней Шер
Тысячи российских водителей клюнули на классическую схему обмана
Названы лучшие автомобили года в России
Россиянка рассказала о переезде и жизни в Чехии
Пять культовых предметов СССР из 70-х
Фоторепортажи
14Путь «Небесного хозяина» Акихито
25Полководцы победы: «При параде»
13:28 (мск), источник: РИА Новости

В Австралии мужчина нашел золотой самородок стоимостью сто тысяч долларов

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Золотоискатель обнаружил самородок золота, оценивающийся приблизительно в 100 тысяч долларов, в австралийском штате Западная Австралия, сообщает газета West Australian.

Газета сообщила, что старатель, пожелавший остаться неизвестным, обнаружил с помощью металлодетектора самородок весом 1,4 килограмма, когда проходил рядом с солеными озерами. Сообщается, что мужчина принес найденный самородок в магазин оборудования Finders Keepers Gold Prospecting.

По словам владельца магазина, стоимость такого самородка оценивается в 100 тысяч долларов. Он добавил, что подобные самородки находят несколько раз за год, используя, как правило, тяжелую технику.

Читайте также

 Фадеев прокомментировал отмену результатов шоу 'Голос. Дети'
Зачем Китай готовится к распродаже госдолга США и к чему это приведет
Зеленский во время инаугурации распустил Верховную раду
ГИБДД начало проверку по факту нарушения Загитовой правил
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
Стало известно об отношениях Кокорина и Мамаева с сокамерниками
Первая речь президента Владимира Зеленского. Главное
Охота на призрака. Сыщики 15 лет искали неуловимую преступницу
Филиппины столкнулись с «медленной катастрофой»
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Французский пенсионер заразился дизентерией половым путем Партнерша мужчины привезла болезнь из Юго-Восточной Азии.
Hi-Tech
AliExpress приходит в «Пятерочку» Теперь возле дома можно будет купить хлеб и новые чехлы на телефон.
Кино
Бондарчук с Андреевой и Крус с Бандерасом на премьерах в Каннах Во Франции представили новую картину Альмодовара и сериал Рефна
Авто
Найден город, где очень любят «Мерседесы» (фото) Жители небольшого хорватского городка Имотски на границе с Боснией намерены претендовать на запись в Книге рекордов Гиннесcа
Недвижимость
Электронная подпись оставила москвича без квартиры
История россиянки о жизни в Чехии
Пять культовых предметов быта из 70-х
В Москве нашли гараж за 40 миллионов рублей
Дети
Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали трогательные фото подросших детей Вся семья помогала герцогине в подготовке к садовой выставке
Леди
Aliexpress: 15 лучших купальников. Купи и радуйся (фото) Мы изучили Aliexpress и выбрали самые красивые купальники, которые можно купить прямо сейчас.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь