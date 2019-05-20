A Goldfields gold hunter has achieved every prospector’s dream — uncovering a 1.4kg nugget worth almost $100,000. https://t.co/dLwz6qAJ2g #wanews— The West Australian (@westaustralian) 20 мая 2019 г.
13:28 (мск), источник: РИА Новости
В Австралии мужчина нашел золотой самородок стоимостью сто тысяч долларов
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Золотоискатель обнаружил самородок золота, оценивающийся приблизительно в 100 тысяч долларов, в австралийском штате Западная Австралия, сообщает газета West Australian.