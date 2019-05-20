ФАС поддержала запрет на продажу крепкого алкоголя до 21 года

«В данном случае, поскольку ФАС — это служба, которая стоит на защите конкуренции, конкуренция не пострадает. Если будет решение такое принято, то мы не видим в этом ничего страшного», — сказал начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин.
Мишеловин добавил, что решение о введении запрета нужно принимать «на государственном уровне после широкой дискуссии». Если инициатива будет одобрена правительством, то ФАС это решение поддержит, отметили в ведомстве.
Законопроект о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции лицам младше 21 года разрабатывает Минздрав. В пояснительной записке сообщается, что подобный запрет действует во многих странах. Если документ примут, то он вступит в силу в январе следующего года.
Кроме ФАС, инициативу поддержал Минпромторг. Повышение возраста продажи алкоголя может стать одной из мер по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции, считает вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.
Основатель Simple Максим Каширин надеется, что в этом году онлайн-торговлю алкоголем разрешат. Сейчас, по мнению бизнесмена, у Минздрава глобальная позиция — алкоголь вреден. Кроме того, нужны отдельные законы о вине, о водке и дистиллятах, о пиве, считает Каширин.