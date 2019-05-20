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14:12 (мск), источник: Чердак

Бристольский университет открестился от автора расшифровки рукописи Войнича

Вуз удалил с сайта пресс-релиз, в котором говорилось о «сенсационном открытии» Джерарда Чешира.

Источник: AFP 2019

Несколько дней назад Бристольский университет опубликовал сообщение о том, что его сотрудник расшифровал рукопись Войнича — загадочный иллюстрированный кодекс XV века, написанный на неизвестным языке. Однако после критики специалистов, указавших, что на расшифровку это не похоже, пресс-релиз с сайта удалили, уточнив, что исследование не имеет отношения ни к одному из подразделений университета.

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Статья о «сенсационной» расшифровке манускрипта Войнича появилась в конце апреля 2019 года в рецензируемом журнале Romance Studies. Ее автор — сотрудник Бристольского университета Джерард Чешир— утверждал, что выяснил, на каком языке написан знаменитый манускрипт Войнича и предложил ее расшифровку (подробнее об этой работе «Чердак» писал в этом материале). Сайт университета посвятил статье Чешира пресс-релиз, в котором говорилось о том, что рукопись расшифрована.

После этой публикации, которая широко разошлась в СМИ, специалисты раскритиковали работу Чешира. В частности, Лиза Фейджин Дэвис, исполнительный директор Американской академии медиевистики, назвала протороманский язык, о котором говорит Чешир, чушью, в которой желаемое выдают за действительное.

Вскоре после этого, 16 мая, университет опубликовал заявление, в котором указал, что Чешир проводил исследование самостоятельно, и оно никак не связано ни с факультетом искусств, ни с Центром исследований средневековья.

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«Когда член нашего академического сообщества публикует статью в рецензируемом журнале, пресс-служба университета определяет, представляют ли результаты общественный интерес. Если это так, сотрудники сообщают об этом исследовании средствам массовой информации и публикуют сообщение на сайте нашего университета. После освещения в СМИ возникла специалисты в области лингвистики и медиевистики засомневались в достоверности этой работы. Мы очень серьезно относимся к таким опасениям и поэтому удалили информацию об этом исследовании с нашего сайта, чтобы дополнительно его проверить и обсудить как внутри университета, так и с соответствующим журналом», — говорится в заявлении.

Сам Чешир, отвечая изданию Guardian, сказал, что не чувствует разочарования. «Учитывая ажиотаж, который вызывает рукопись, было ожидаемо, что маргинальной группе будет трудно принять новые доказательства», — заявил ученый.

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