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14:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

В ЮАР бабуины ворвались в особняк, чтобы поплавать в бассейне (видео)

Хозяин дома решил им не мешать.

50-летний бизнесмен из ЮАР Гарт Брэдли стал свидетелем неожиданного вторжения в свой дом непрошенных гостей.

Мужчина сидел в кабинете, когда увидел парочку бабуинов, резвящихся возле его бассейна. Сначала они бродили вокруг воды, а затем начали в нее нырять.

Во время загрузки произошла ошибка.

Прогонять незваных гостей мужчина не стал и просто наблюдал за ними через окно.

Брэдли отметил, что у воды бабуины провели не более 10 минут, а потом ушли. Мужчина добавил, что животные уже приходили к ним в дом, однако раньше они просто бродили по саду и боялись подходить так близко к зданию.

Екатерина Гура

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