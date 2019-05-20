14:19 (мск), источник: Коммерсантъ-Lifestyle
Скончался основатель косметической компании Oriflame
Сегодня ушел из жизни Йонас аф Йокник, один из
В официальном релизе компании приводятся слова президента и генерального директора компании Магнуса Брэннстрома:
С величайшей скорбью мы узнали трагическую новость о смерти Йонаса аф Йокника. Не далее как вчера он еще был в офисе, полный энтузиазма, новых идей и планов, а уже сегодня ушел от нас — так быстро и неожиданно. Он навсегда останется частью мира и компании Oriflame, ее ценностей и философии.
Братья Йонас и Роберт аф Йокники основали Oriflame Cosmetics 50 лет назад. Йонас был юристом по образованию и имел степень MBA Гарвардского университета, неизменно участвовал в деятельности компании, работая по различным направлениям и на разных позициях.
«Потеря Йонаса колоссальна для Oriflame как в личном, так и в профессиональном плане. Умение стратегически мыслить, предвидеть и предвосхищать события, неизменное предпринимательское лидерство распространились на глобальный путь к успеху компании, ее корпоративную культуру, чем он очень гордился», — отметил председатель совета директоров компании Oriflame Александр аф Йокник.