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14:19 (мск), источник: Коммерсантъ-Lifestyle

Скончался основатель косметической компании Oriflame

Сегодня ушел из жизни Йонас аф Йокник, один из братьев-основателей компании Oriflame.

Источник: Коммерсантъ-Lifestyle

В официальном релизе компании приводятся слова президента и генерального директора компании Магнуса Брэннстрома:

С величайшей скорбью мы узнали трагическую новость о смерти Йонаса аф Йокника. Не далее как вчера он еще был в офисе, полный энтузиазма, новых идей и планов, а уже сегодня ушел от нас — так быстро и неожиданно. Он навсегда останется частью мира и компании Oriflame, ее ценностей и философии.

Братья Йонас и Роберт аф Йокники основали Oriflame Cosmetics 50 лет назад. Йонас был юристом по образованию и имел степень MBA Гарвардского университета, неизменно участвовал в деятельности компании, работая по различным направлениям и на разных позициях.

«Потеря Йонаса колоссальна для Oriflame как в личном, так и в профессиональном плане. Умение стратегически мыслить, предвидеть и предвосхищать события, неизменное предпринимательское лидерство распространились на глобальный путь к успеху компании, ее корпоративную культуру, чем он очень гордился», — отметил председатель совета директоров компании Oriflame Александр аф Йокник.

Йонасу аф Йокнику был 81 год.
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