14:24 (мск), источник: Интерфакс
Ксения Собчак стала генпродюсером телеканала «Супер»
Москва. 20 мая. INTERFAX.RU — Журналист Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», говорится в сообщении
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Москва. 20 мая. INTERFAX.RU — Журналист Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», говорится в сообщении
«Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала “Супер”. Вместе с другими генпродюсерами она будет заниматься программным наполнением канала и отвечать за развитие ряда проектов на телеканале», — отмечается в сообщении.
«Супер» — федеральный эфирный развлекательный канал, начал свое вещание в январе 2018 года. Основу вещания канала составляют проекты собственного производства. На канале представлены комедийные сериалы, ситкомы, кино от ведущих отечественных и зарубежных студий, мультфильмы, развлекательные шоу и передачи. Телеканал доступен в пакетах «Ростелекома», а также в кабельных сетях.
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