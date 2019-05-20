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14:24 (мск), источник: Интерфакс

Ксения Собчак стала генпродюсером телеканала «Супер»

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU — Журналист Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», говорится в сообщении пресс-службы медиахолдинга «Газпром-медиа», поступившем в «Интерфакс» в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

«Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала “Супер”. Вместе с другими генпродюсерами она будет заниматься программным наполнением канала и отвечать за развитие ряда проектов на телеканале», — отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что Собчак будет принимать участие в проектах для сегмента развлекательного телевидения.

«Супер» — федеральный эфирный развлекательный канал, начал свое вещание в январе 2018 года. Основу вещания канала составляют проекты собственного производства. На канале представлены комедийные сериалы, ситкомы, кино от ведущих отечественных и зарубежных студий, мультфильмы, развлекательные шоу и передачи. Телеканал доступен в пакетах «Ростелекома», а также в кабельных сетях.

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