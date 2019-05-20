14:48 (мск), источник: РИА Новости
Дробыш подаст в суд из-за скандала с голосованием Белоруссии на Евровидении
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Продюсер Виктор Дробыш заявил, что планирует подать в суд на Европейский вещательный союз (EBU)
Ранее стало известно, что белорусское жюри «Евровидения-2019» дисквалифицировано перед финалом международного песенного конкурса
«Я собираюсь подавать в суд на Европейский вещательный союз, потому что они нанесли огромный урон и отношениям России с Белоруссией, просто людям и, в частности, мне как физическому лицу, который сегодня вдруг стал врагом русского народа, которому не дали баллы. На самом деле нас не просто лишили возможности голосовать, а в последний момент дали конверт и заставили объявить результаты, которые они сами придумали. Это ничего не имеет общего с решением жюри и народа», — сказал РИА Новости Дробыш.
По его словам, члены жюри предложили озвучить в прямом эфире, что это очки не Белоруссии, но Европейский вещательный союз запретил делать подобное. «Тогда был бы скандал, потому что так нельзя, потому что если это не наши голоса, то надо было так и сказать», — заявил Дробыш.