16:04 (мск), источник: Газета.Ру
«Не хотелось позориться»: как проходил конкурс «Мисс СССР-89»
Ровно 30 лет назад в Москве прошел первый всесоюзный конкурс красоты «Мисс СССР-89».
«Демонстрация пляжных ансамблей», Ирина Скобцева и Муслим Магомаев в жюри — и школьницы, отвечающие на вопросы: так с 19 по 21 мая 1989 года в Москве проходил первый всесоюзный конкурс красоты «Мисс СССР-89». «Пока эти ходят по сцене — другие кладут асфальт», — комментировали происходящее документалисты, снимавшие фильм о первом в нашей стране шоу в таком роде. Как готовился конкурс и как сложилась судьба финалисток, читайте в материале «Газеты.Ru».
Тридцать лет назад в Москве состоялся первый всесоюзный конкурс красоты «Мисс СССР-1989». В концертном зале «Россия» собрались 35 победительниц городских и областных конкурсов. Победу одержала десятиклассница из Москвы Юлия Суханова, второе место заняла Анна Горбунова из Зеленограда, а третье досталось уроженке Перми Екатерине Мещеряковой.
«Пока эти ходят по сцене — другие кладут асфальт», — комментировали первый конкурс красоты
Для победительницы Юлии Сухановой это был не первый конкурс красоты — за год до этого девушка приняла участие в первом состязании такого рода в Советском Союзе «Московская красавица-1988». Победительница совсем не ожидала такого успеха: «Я никогда не считала себя красивой. С детства больше дружила с мальчиками — любила
После конкурса отношения победительницы и организаторов не сложились: Юлия утверждала, что еще до начала «Мисс СССР-1989» была вынуждена подписать контракт, согласно которому 90% гонораров отправлялись бы продюсерам шоу. Для того, чтобы начать модельную карьеру на справедливых условиях, Юлия Суханова отправилась в США.
Как позже рассказывала сама победительница первого всесоюзного конкурса красоты, за границей от поклонников отбоя не было: «Допекали и голливудские плейбои, и монакские миллионеры, и персидские принцы. За одного принца чуть не вышла замуж, такая любовь была сумасшедшая!».
Модельная карьера увлекла и других финалисток конкурса. Анна Портная, получившая титул «Мисс Киношанс», стала моделью, а сейчас работает имиджмейкером. Екатерина Мещерякова вместе с титулом
Новый для страны формат конкурса прижился не сразу. Помимо ответов на вопросы звездного жюри, — Муслима Магомаева, Екатерины Максимовой и Ирины Скобцевой — девушкам необходимо было пройтись по подиуму. Взяв за образец западные конкурсы красоты, продюсер шоу Юрий Кушнерев, который на тот момент был членом Американской гильдии продюсеров, решил адаптировать их под советские реалии. Так, традиционное для конкурсов красоты дефиле в купальниках получило название «Демонстрация пляжных ансамблей».
Как позже рассказывал Юрий Кушнерев, команда организаторов не раз сталкивалась с проблемами: «Меня даже вызывали в ЦК партии, допрашивая — а что я там собираюсь делать? Никакую помощь партийные органы нам не оказали, да она и не нужна была по большому счету.
Мы все делали по наитию, пытаясь
что-тозаимствовать у модельных агентств. К таким трем крупнейшим мы и обратились — они-тонас и научили, как отбирать кандидаток, кого отсеивать.
Сразу выбыли на отборочных турах полные дуры — уж очень не хотелось позориться перед иностранцами".
Правда, этому противоречат слова соведущего первого всесоюзного конкурса красоты Леонида Якубовича: «Указание о проведении конкурса красоты в Советском Союзе пришло из ЦК, и
Правда, неофициально «Мисс СССР» продолжает существовать: конкурс красоты с таким названием ежегодно проходит в Лондоне. В нем принимают участие представительницы стран Восточной Европы. Несмотря на критику со стороны властей некоторых бывших республик СССР, конкурс продолжает быть популярным среди выходцев из стран Советского Союза: так, в 2017 году в жюри британского конкурса красоты сидела Ольга Бузова.