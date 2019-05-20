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15:37 (мск), источник: Популярная механика

Как майонез помогает изучать реакции ядерного синтеза: кулинарная физика

Иногда технологии оказываются бессильны, и тогда в дело вступает воображение. Команда физиков, изучающая реакции ядерного синтеза, заменила металл майонезом — и внезапно добилась успеха!

Источник: Mae Mu/СС0

Многообещающее направление исследований ядерного синтеза на Западе теперь зависит от одной из самых популярных приправ в мире — от обычного майонеза.

Чтобы воссоздать условия, необходимые для протекания реакций ядерного синтеза, физики иногда прибегают к так называемым исследованиям инерционного удержания. Для этого газ, замороженный внутри металлических гранул размером с горошину, помещают в центрифугу и «бомбардируют» излучением мощных лазеров. В результате газ сжимается и нагревается до нескольких миллионов градусов Цельсия.

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Все это происходит в считанные наносекунды и, как утверждает Phys.org, имеет тенденцию оказывать нежелательный побочный эффект — гранулы часто взрываются, прежде чем достигают условий плавления. Чтобы развить концепцию и избавиться от этого досадного обстоятельства, физикам для начала необходимо лучше понять физический аспект происходящего.

Вот тут-то на сцене и появляется Его Величество Майонез.

Ариндам Банерджи, доцент кафедры машиностроения и механики в университете Лихай, изучает динамику материалов в экстремальных условиях. Он и его команда создали несколько приборов для измерения сил в исследованиях инерционного удержания. Одним из предметов их работы стало явление нестабильности между материалами двух разных плотностей в экстремальных условиях (таких как, к примеру, гранулы и газ), известное как нестабильность Рэлея-Тейлора.

Банерджи сравнивает его с воздухом внутри воздушного шара:

Когда воздушный шар сжимается, воздух внутри прижимается к материалу, ограничивающему его, пытаясь вырваться. В какой-то момент шар лопнет под давлением. То же самое происходит в термоядерной капсуле -смешивание газа и расплавленного металла вызывает взрыв.

Чтобы понять, как именно взаимодействуют металл и газы, Банерджи и его коллеги решили найти альтернативу. К их удивлению, свойства металла и его динамика при сверхвысоких температурах очень похожи на то, как… ведет себя майонез при температурах низких.

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Так что в ходе эксперимента команда вылила настоящий майонез в плексигласовый контейнер и подвергла его тем же воздействиям, что и металл. С помощью высокоскоростной камеры и алгоритма обработки изображений, в результате ученые вычислили параметры, связанные с нестабильностью материала.

Результаты их работы были опубликованы на страницах Physical Review E — и да, это один из редких случаев упоминания майонеза в серьезных, рецензируемых трудах. Данное исследование в очередной раз доказывает, что понимание фундаментальных законов гидродинамики и физики протекания реакций синтеза может потребовать от ученого нестандартного мышления. Возможно, если физики будут своевременно применять не только сверхсовременные технологии, но и банальное воображение, уже в ближайшем будущем ядерный синтез будет служить на благо всему человечеству.

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