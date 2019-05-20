15:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жених бросил возлюбленную перед свадьбой из-за своей собаки
Многие его поддержали.
28-летний пользователь с ником mydogismygod0 (Моя собака мой бог) опубликовал на ресурсе Reddit печальную историю расставания со своей невестой. Молодой человек бросил девушку прямо накануне свадьбы
Mydogismygod0 рассказал, что с 27-летней возлюбленной они встречались четыре года и
Помчавшись с любимцем к ветеринару, молодой человек узнал, что тот объелся шоколадом и напился алкоголем, который невеста и ее подружки оставили на журнальном столике и на полу.
К счастью, пса удалось привести в чувства, но беспечный поступок будущей жене парень простить не смог. Уже на следующий день он сказал девушке собирать вещи и уезжать из его дома. Свадьбу он тоже отменил.
В течение нескольких дней невеста и родственники парня отговаривали его от такого кардинального поступка, но тот был непреклонен. Он также объяснил, что это уже не первый раз, когда его девушка проявляет безответственность: она часто пишет СМС за рулем, а также оставляет кухонное полотенце на включенной электрической печи. Молодой человек отметил, что случай с собакой стал последней каплей, и он не уверен, что может доверить безопасность своих будущих детей такой жене.
Екатерина Гура