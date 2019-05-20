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15:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жених бросил возлюбленную перед свадьбой из-за своей собаки

Многие его поддержали.

Источник: @zelleduda

28-летний пользователь с ником mydogismygod0 (Моя собака мой бог) опубликовал на ресурсе Reddit печальную историю расставания со своей невестой. Молодой человек бросил девушку прямо накануне свадьбы из-за того, что она безответственно отнеслась к его собаке.

Mydogismygod0 рассказал, что с 27-летней возлюбленной они встречались четыре года и вот-вот должны были пожениться. Перед свадьбой девушка решила устроить дома девичник, а молодой человек уехал к родителям, оставив своего любимого лабрадора на попечение невесты.

Он строго наказал девушке запереть пса в комнате, когда начнется веселье, но невеста об этом забыла. А в пять утра она разбудила жениха сообщением о том, что с собакой «что-то не так».

Помчавшись с любимцем к ветеринару, молодой человек узнал, что тот объелся шоколадом и напился алкоголем, который невеста и ее подружки оставили на журнальном столике и на полу.

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К счастью, пса удалось привести в чувства, но беспечный поступок будущей жене парень простить не смог. Уже на следующий день он сказал девушке собирать вещи и уезжать из его дома. Свадьбу он тоже отменил.

В течение нескольких дней невеста и родственники парня отговаривали его от такого кардинального поступка, но тот был непреклонен. Он также объяснил, что это уже не первый раз, когда его девушка проявляет безответственность: она часто пишет СМС за рулем, а также оставляет кухонное полотенце на включенной электрической печи. Молодой человек отметил, что случай с собакой стал последней каплей, и он не уверен, что может доверить безопасность своих будущих детей такой жене.

Екатерина Гура

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