Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
От жары на юге России снова плавятся авто (фото)
Работа в маникюрных салонах ведет к раку
Александрова приняла участие в фотосессии с «немытыми» волосами
В каких домах выросли самые богатые люди России
«Сеть»: Рыба, у которой хватка как у питбуля «В Черном море на людей нападает рыба, у которой хватка как у питбуля»
Инаугурация Зеленского: что заявили в Кремле о приглашении Путину
«Кто ж знал, что они грохнут Канаду 7:4»: эксперт
Ксения Бородина рассказала о сценариях на «Доме 2»
От Галкина до Меладзе: реакция звезд на отмену итогов «Голоса»
Как взрывается бетон: зрелищное видео
Жуткая заброшенная база на берегу Черного моря
Потомок зятя Наполеона кареглазый брюнет стал завидным холостяком
Страна, поставившая 0 лучшему хиту «Евровидения»
От жары на юге России снова плавятся авто (фото)
ГИБДД применит опыт советской ГАИ
Поселиться в московской коммуналке предложили за 49 млн рублей
Россияне отказываются от гаражей в пользу кладовок
Фоторепортажи
8«Наводить мосты»
10Обострение ситуации в Каракасе
16:23 (мск), источник: Playboy

8 профессий, которые повышают риск возникновения рака (даже механик)

Некоторые профессии мы не ожидали увидеть в этом списке.

Источник: CC0/Free-Photos
Новость
Назван фактор, увеличивающий риск появления рака

Шахтеры, пожарные, полицейские и дрессировщики диких зверей — этот список очевидно опасных профессий можно продолжать еще долго, и мы все догадываемся о тех рисках, которые могут поджидать на подобных рабочих местах.

Однако оказывается, что и на довольно «безопасных» и рядовых работах опасностей для нашего здоровья может быть не меньше. Правда, связаны они не с внезапными травмами или летальным исходом, а постоянным негативным воздействием на организм, приводящим к серьезным последствиям.

Интересно, а твоя профессия есть в этом списке?..

1. Пилот авиакомпании

Медицинский журнал JAMA Dermatology сообщает, что у пилотов и других членов экипажа риск появления меланом вдвое выше, чем у других людей, и что, проведя час в кабине, пилоты подвергаются такому же ультрафиолетовому излучению, как и за 20 минут в солярии.

2. Сварщик

Как заявляют ученые Международного агентства по исследованию рака, вред здоровью причиняют сварочные пары, а также воздействие радиации и асбеста. Эти токсины потенциально могут вызвать рак легких, рак почек и меланому глаза, а также другие проблемы со здоровьем.

Новость
8 мифов о раке, в которые пора перестать верить

«Хотя общественность в большей степени озабочена прямыми рисками, возникающими на рабочих местах, не стоит забывать о том, что существует широкий спектр проблем, которые могут возникнуть только через много лет после начала воздействия», — говорит Пол Блан, доктор медицинских наук, профессор медицины из Калифорнийского университета.

3. Офисный работник

Да, ты прочитал это правильно: слишком много времени, проведенного за столом, может привести к более высоким показателям возникновения рака толстой кишки. По данным немецких исследователей, у тех, кто проводит большую часть времени сидя, риск возникновения этого вида рака повышается на 24%.

И, возможно, тебя еще больше шокирует то, что каждые два дополнительных часа, которые ты проводишь сидя после восьмичасового периода, повышают риск еще примерно на 10%.

По словам исследователей, посещение тренажерного зала «время от времени» вряд ли поможет снизить эти показатели.

Так что ты можешь сделать? Вставай и двигайся в течение дня как можно чаще, особенно после еды.

4. Пожарный

Как будто пламени, вдыхания дыма и обрушений зданий было недостаточно, чтобы сделать эту профессию опасной, так пожарные еще и сталкиваются со значительным риском возникновения рака. Фактически рак является основной причиной смерти среди пожарных. Почему?

Когда горит пластик, некоторые строительные материалы и другие бытовые вещества, они выделяют токсины, а пожарные вдыхают их в процессе тушения пламени.

Согласно исследованию Национального института безопасности и гигиены труда, пожарные имеют незначительно больший риск развития рака, чем другие люди, но их риск для некоторых видов рака удваивается, а именно, рак яичек и мезотелиомы, которая вызвана воздействием асбеста.

5. Работник ночной смены

Радиация и токсичные химикаты — не единственные вещи, которые могут вызвать рак. Веришь или нет, но нарушение естественного циркадного ритма, возникающее при работе под ярким светом в течение всей ночи, также может увеличить риск рака.

Новость
6 изменений в питании, которые снизят риск рака

Исследование Массачусетского технологического института обнаружило, что клеткам тела нужен световой сигнал, который похож на кнопку сброса для часов. Когда этот сигнал пропадает, нарушаются нормальные ритмы в каждой клетке тела. В результате в них накапливается способствующий раку белок под названием c-myc, стимулирующий рост и развитие опухоли.

6. Космонавт

Как только космонавты покидают защитную атмосферу и магнитное поле Земли, они подвергаются значительному и опасному количеству ионизирующего космического излучения. Это похоже на то, что испытывают пилоты авиакомпаний и бортпроводники, но, по данным НАСА, уровни вредного воздействия намного выше.

Это приводит к повышению рисков заболевания раком, лучевой болезни, дегенеративных заболеваний костей и проблем с центральной нервной системой. Ученые из Университета Невады в Лас-Вегасе сейчас бьют тревогу по поводу возможных поездок на Марс, которые потребовали бы полтора года в глубоком космосе (чтобы добраться туда и обратно).

Наши современные технологии и медицина пока не могут защитить космонавтов (или туристов) от опасного космического излучения и связанных с ним мутаций клеток.

7. Строитель

Рабочие на стройке подвергаются повышенному риску заболевания раком легких и мезотелиомой из-за потенциального воздействия асбеста, который все еще встречается в старых зданиях.

У них также повышенный риск развития меланомы.

Кроме того, выполнение строительных работ может подвергать людей воздействию бензола (содержащегося в красках) и мышьяка, которые также очень вредны для здоровья.

8. Автомеханик

Автомеханики подвергаются воздействию многих из тех же канцерогенов, что и строители (мышьяк, асбест, бензол), а также тетрахлорэтилена — раствора, действующего как растворитель жира, который некоторые ученые связывают с раком пищевода, почек и мочевого пузыря. Кроме того, дизельные выхлопные газы являются канцерогенными, повышая риск развития рака легких, мочевого пузыря, гортани, пищевода и желудка.

 Скандалы и сенсации чемпионатов мира: от фашиста Муссолини до французских поцелуев
Горячие девушки Зеленого континента: 16 соблазнительных австралиек
Зеленский во время инаугурации распустил Верховную раду
Дробыш подаст в суд из-за скандала с Белоруссией на Евровидении
Total и Eni отказались платить за «грязную нефть» из России
Удостоверение президента Украины уронили во время инаугурации
Как проходил первый всесоюзный конкурс красоты «Мисс СССР-89»
Переехавшая в Канаду Медведева обратилась за помощью к Авербуху
В Таиланде сняли на видео 20-метровую колонну термитов
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Ученые предупредили о смертельной опасности соков Они не менее вредны, чем сладкая газировка.
Hi-Tech
AliExpress приходит в «Пятерочку» Теперь возле дома можно будет купить хлеб и новые чехлы на телефон.
Кино
Рудковская назвала причину проигрыша Лазарева на «Евровидении» Российский певец по итогам конкурса занял третье место
Авто
Конфискация автомобиля: в МВД выступили «за» МВД предложило изымать автомобили у водителей, который были пойманы пьяными за рулем
Недвижимость
В Петербурге продают очень дешевые квартиры. Кто в этом виноват?
Покупатели апартаментов могут стать обманутыми дольщиками
В каких случаях можно выселить квартиранта?
Пять культовых предметов быта из 60-х
Популярные темы на «Детях»
Чем «Игра престолов» закончилась? 352
Он такой один. о Владимире Высоцком.... 167
Учите своих детей копить? 151
Страшно ли за руль? 138
Леди
Aliexpress: 15 лучших купальников. Купи и радуйся (фото) Мы изучили Aliexpress и выбрали самые красивые купальники, которые можно купить прямо сейчас.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь