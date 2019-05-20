16:23 (мск), источник: Playboy
8 профессий, которые повышают риск возникновения рака (даже механик)
Некоторые профессии мы не ожидали увидеть в этом списке.
Шахтеры, пожарные, полицейские и дрессировщики диких зверей — этот список очевидно опасных профессий можно продолжать еще долго, и мы все догадываемся о тех рисках, которые могут поджидать на подобных рабочих местах.
Однако оказывается, что и на довольно «безопасных» и рядовых работах опасностей для нашего здоровья может быть не меньше. Правда, связаны они не с внезапными травмами или летальным исходом, а постоянным негативным воздействием на организм, приводящим к серьезным последствиям.
Интересно, а твоя профессия есть в этом списке?..
Медицинский журнал JAMA Dermatology сообщает, что у пилотов и других членов экипажа риск появления меланом вдвое выше, чем у других людей, и что, проведя час в кабине, пилоты подвергаются такому же ультрафиолетовому излучению, как и за 20 минут в солярии.
Как заявляют ученые Международного агентства по исследованию рака, вред здоровью причиняют сварочные пары, а также воздействие радиации и асбеста. Эти токсины потенциально могут вызвать рак легких, рак почек и меланому глаза, а также другие проблемы со здоровьем.
«Хотя общественность в большей степени озабочена прямыми рисками, возникающими на рабочих местах, не стоит забывать о том, что существует широкий спектр проблем, которые могут возникнуть только через много лет после начала воздействия», — говорит Пол Блан, доктор медицинских наук, профессор медицины из Калифорнийского университета.
Да, ты прочитал это правильно: слишком много времени, проведенного за столом, может привести к более высоким показателям возникновения рака толстой кишки. По данным немецких исследователей, у тех, кто проводит большую часть времени сидя, риск возникновения этого вида рака повышается на 24%.
По словам исследователей, посещение тренажерного зала «время от времени» вряд ли поможет снизить эти показатели.
Так что ты можешь сделать? Вставай и двигайся в течение дня как можно чаще, особенно после еды.
Как будто пламени, вдыхания дыма и обрушений зданий было недостаточно, чтобы сделать эту профессию опасной, так пожарные еще и сталкиваются со значительным риском возникновения рака. Фактически рак является основной причиной смерти среди пожарных. Почему?
Согласно исследованию Национального института безопасности и гигиены труда, пожарные имеют незначительно больший риск развития рака, чем другие люди, но их риск для некоторых видов рака удваивается, а именно, рак яичек и мезотелиомы, которая вызвана воздействием асбеста.
Радиация и токсичные химикаты — не единственные вещи, которые могут вызвать рак. Веришь или нет, но нарушение естественного циркадного ритма, возникающее при работе под ярким светом в течение всей ночи, также может увеличить риск рака.
Исследование Массачусетского технологического института обнаружило, что клеткам тела нужен световой сигнал, который похож на кнопку сброса для часов. Когда этот сигнал пропадает, нарушаются нормальные ритмы в каждой клетке тела. В результате в них накапливается способствующий раку белок под названием
Как только космонавты покидают защитную атмосферу и магнитное поле Земли, они подвергаются значительному и опасному количеству ионизирующего космического излучения. Это похоже на то, что испытывают пилоты авиакомпаний и бортпроводники, но, по данным НАСА, уровни вредного воздействия намного выше.
Это приводит к повышению рисков заболевания раком, лучевой болезни, дегенеративных заболеваний костей и проблем с центральной нервной системой. Ученые из Университета Невады в
Наши современные технологии и медицина пока не могут защитить космонавтов (или туристов) от опасного космического излучения и связанных с ним мутаций клеток.
Рабочие на стройке подвергаются повышенному риску заболевания раком легких и мезотелиомой
Кроме того, выполнение строительных работ может подвергать людей воздействию бензола (содержащегося в красках) и мышьяка, которые также очень вредны для здоровья.
Автомеханики подвергаются воздействию многих из тех же канцерогенов, что и строители (мышьяк, асбест, бензол), а также тетрахлорэтилена — раствора, действующего как растворитель жира, который некоторые ученые связывают с раком пищевода, почек и мочевого пузыря. Кроме того, дизельные выхлопные газы являются канцерогенными, повышая риск развития рака легких, мочевого пузыря, гортани, пищевода и желудка.