16:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Великобритании наблюдают нашествие гигантских медуз
Их массово выбрасывает на берег у западного побережья.
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Их массово выбрасывает на берег у западного побережья.
С выходных жители западного побережья Великобритании наблюдают необычно большое скопление медуз.
Корнероты (Rhizostoma pulmo) массово выбрасывает на берег у Девона и вдоль всего побережья Корнуолла.
Местные жители делятся снимками и видео «нашествия» в соцсетях.
Купол корнерота может достигать 60 см в диаметре, а вес взрослых экземпляров достигает 3−4 кг. Щупалец у таких медуз нет. Они могут оставлять ожоги, но для жизни человека не опасны.
Анна Лысенко
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