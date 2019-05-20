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16:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Великобритании наблюдают нашествие гигантских медуз

Их массово выбрасывает на берег у западного побережья.

С выходных жители западного побережья Великобритании наблюдают необычно большое скопление медуз.

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Корнероты (Rhizostoma pulmo) массово выбрасывает на берег у Девона и вдоль всего побережья Корнуолла.

Местные жители делятся снимками и видео «нашествия» в соцсетях.

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Купол корнерота может достигать 60 см в диаметре, а вес взрослых экземпляров достигает 3−4 кг. Щупалец у таких медуз нет. Они могут оставлять ожоги, но для жизни человека не опасны.

Анна Лысенко

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