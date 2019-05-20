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17:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Использование туалетной бумаги стало предметом спора в сети

Пользовательница сети Sue W спровоцировала начало спора среди юзеров о том, какой расход туалетной бумаги в неделю считается нормальным. Женщина сделала пост на форуме Mumsnet, признавшись, что ее семья тратит около девяти рулонов за семь дней.

Источник: kropekk_pl/СС0

«У меня дома три взрослых. Два мужчины, одна женщина. За неделю у нас кончается почти вся пачка из девяти рулонов. Честно, я подозреваю, ее кто-то ест!!! Что думаете? Это слишком много?» — спросила Sue W.

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Многих слова пользовательницы удивили. «У нас дома двое взрослых и двое детей. За неделю мы используем максимум три рулона бумаги. Расходовали бы еще меньше, если бы дети были более экономными», — писал Marlovdav. Один из юзеров в шутку посоветовал поменять автору поста диету.

Однако нашлись и те, кто тратит еще больше туалетной бумаги, чем Sue W. «Нас дома живет семь человек. Бывает, зайдешь в ванну, там еще половина рулона. Зайдешь снова — уже ничего нет», — рассказала мама пятерых детей Эми. «Я покупаю 12 рулонов, которые расходуются за неделю. Двое взрослых, три ребенка», — поделилась своим опытом другая пользовательница.

Некоторые комментаторы предположили, что расход бумаги зависит от ее качества. «Дома я использую дорогую бумагу, которую использую по два листа за раз. Когда я в отеле и пользуюсь дешевой бумагой, мне приходится отрывать десять листов», — написала пользовательница, которая много путешествует.

В середине мая пользователи сети поспорили из-за того, надо ли мыть ноги в душе. Одни признавались, что не мыслят свою жизнь без этой гигиенической процедуры, другие считали, что стекающей с верхней части тела воды достаточно.

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