Использование туалетной бумаги стало предметом спора в сети

«У меня дома три взрослых. Два мужчины, одна женщина. За неделю у нас кончается почти вся пачка из девяти рулонов. Честно, я подозреваю, ее кто-то ест!!! Что думаете? Это слишком много?» — спросила Sue W.
Многих слова пользовательницы удивили. «У нас дома двое взрослых и двое детей. За неделю мы используем максимум три рулона бумаги. Расходовали бы еще меньше, если бы дети были более экономными», — писал Marlovdav. Один из юзеров в шутку посоветовал поменять автору поста диету.
Однако нашлись и те, кто тратит еще больше туалетной бумаги, чем Sue W. «Нас дома живет семь человек. Бывает, зайдешь в ванну, там еще половина рулона. Зайдешь снова — уже ничего нет», — рассказала мама пятерых детей Эми. «Я покупаю 12 рулонов, которые расходуются за неделю. Двое взрослых, три ребенка», — поделилась своим опытом другая пользовательница.
Некоторые комментаторы предположили, что расход бумаги зависит от ее качества. «Дома я использую дорогую бумагу, которую использую по два листа за раз. Когда я в отеле и пользуюсь дешевой бумагой, мне приходится отрывать десять листов», — написала пользовательница, которая много путешествует.
В середине мая пользователи сети поспорили из-за того, надо ли мыть ноги в душе. Одни признавались, что не мыслят свою жизнь без этой гигиенической процедуры, другие считали, что стекающей с верхней части тела воды достаточно.