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20:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник расписал золотом площадку в испанской тюрьме

И создал гигантское дерево из «решеток».

Художник из Барселоны, работающий под псевдонимом Pejac, закончил свой новый проект под названием Gold Mine. В его рамках он создал целых три композиции в стенах действующей испанской тюрьмы El Dueso, которая построена на руинах бывшей крепости Наполеона.

Одной из самых масштабных картин в стенах тюрьмы стало огромное дерево, нарисованное на стене прогулочной площадки с помощью меток, которые заключенные используют в качестве отсчета времени.

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Еще одна работа Pejac — парящая птица, которая вырывается из стены коридора, соединяющего камеры и открытые пространства.

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Но самая необычная композиция — иллюзия баскетбольной доски, которая «отклеивается», оголяя край золотой пластины. Кстати, для создания этого граффити художник использовал настоящее 22-каратное сусальное золото.

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