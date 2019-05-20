20:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник расписал золотом площадку в испанской тюрьме
И создал гигантское дерево из «решеток».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
И создал гигантское дерево из «решеток».
Художник из Барселоны, работающий под псевдонимом Pejac, закончил свой новый проект под названием Gold Mine. В его рамках он создал целых три композиции в стенах действующей испанской тюрьмы El Dueso, которая построена на руинах бывшей крепости Наполеона.
Одной из самых масштабных картин в стенах тюрьмы стало огромное дерево, нарисованное на стене прогулочной площадки с помощью меток, которые заключенные используют в качестве отсчета времени.
Еще одна работа Pejac — парящая птица, которая вырывается из стены коридора, соединяющего камеры и открытые пространства.
Но самая необычная композиция — иллюзия баскетбольной доски, которая «отклеивается», оголяя край золотой пластины. Кстати, для создания этого граффити художник использовал настоящее 22-каратное сусальное золото.
Читайте также