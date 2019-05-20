20:25 (мск), источник: Inc.Russia
Bloomberg рассказал о городах с самыми высокими зарплатой и доходами
В 2019 году
«Быстрый рост сектора технологий США помогает
Цюрих
Для исследования Deutsche Bank оценил стоимость товаров и услуг, конвертировал цены в доллары, а также изучил средние зарплаты. При таком подходе мегаполисы безусловно будут во главе рейтинга, так как там больше населения с высокими зарплатами.
Индекс «вредных привычек» Deutsche Bank показал, что Мельбурн (Австралия) обогнал Осло (Норвегия) как город, где продаются самые дорогие пиво и сигареты. За ними следуют Сидней (Австралия), Окленд (Новая Зеландия) и Дубай (ОАЭ). В том же Цюрихе пиво как раз наоборот недорогое, по этому показателю город занимает 19-е место из 54-х.
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