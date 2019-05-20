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20:25 (мск), источник: Inc.Russia

Bloomberg рассказал о городах с самыми высокими зарплатой и доходами

В 2019 году Сан-Франциско занял первое место в рейтинге городов с самыми высокими зарплатами и располагаемыми доходами. Раньше эту позицию занимала столица Швейцарии Цюрих.

Источник: CC0/Free-Photos

«Быстрый рост сектора технологий США помогает Сан-Франциско обойти столицы, традиционно лидирующие по доходам», — отметили аналитики Deutsche Bank. Из-за роста доллара Сан-Франциско обошел Цюрих, который традиционно занимал первое место в рейтинге. За последние пять лет американский доллар вырос на 20% по отношению к евро и на 23% по отношению к фунту стерлингов.

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Цюрих по-прежнему возглавляет рейтинг городов с самым высоким качеством жизни. Также это самый дорогой город для свиданий: «Цюрих — это то место, где можно найти постоянного партнера и уговорить его остаться вечером дома, поужинать, посмотреть телевизор и сохранить свой высокий располагаемый доход», — сообщают аналитики Deutsche Bank.

Для исследования Deutsche Bank оценил стоимость товаров и услуг, конвертировал цены в доллары, а также изучил средние зарплаты. При таком подходе мегаполисы безусловно будут во главе рейтинга, так как там больше населения с высокими зарплатами.

Индекс «вредных привычек» Deutsche Bank показал, что Мельбурн (Австралия) обогнал Осло (Норвегия) как город, где продаются самые дорогие пиво и сигареты. За ними следуют Сидней (Австралия), Окленд (Новая Зеландия) и Дубай (ОАЭ). В том же Цюрихе пиво как раз наоборот недорогое, по этому показателю город занимает 19-е место из 54-х.

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