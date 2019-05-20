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22:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев поручил забыть об аспирантуре как уровне высшего образования в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил исключить аспирантуру из уровней высшего образования в России, сообщается на сайте правительства.

Источник: Reuters

«Но мы договорились с вами, что аспирантура — это не уровень высшего образования. Об этом неоднократно выступали наши коллеги-ученые, это ошибочная позиция, ее нужно менять», — заявил премьер в ответ на доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что в российских вузах расширяется перечень направлений для целевого обучения.

Господин Медведев обратил внимание на то, что в документе говорится обо всех уровнях высшего образования, в том числе об аспирантуре, и раскритиковал такой подход. В ответ госпожа Голикова пояснила, что законопроект об аспирантуре уже находится на согласовании, и пообещала в ближайшее время представить его на рассмотрение премьер-министра.

Кроме того, господин Медведев расширил перечень специальностей для целевого обучения за счет бюджета.
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«Перечень из 449 позиций, он расширяется, в него входят дополнительные направления по бакалавриату, магистратуре, специалитету и аспирантуре. Размер квот по различным специальностям и направлениям составит от 5% до 100% для самых востребованных или редких профессий», — рассказал премьер-министр.

Татьяна Голикова обратила внимание на особенность документа: теперь квоты Минздрава по программам ординатуры формируются по регионам, где могут быть трудоустроены выпускники медвузов.

«По остальным специальностям и направлениям подготовки квота установлена для трудоустройства на территории любого субъекта, и сейчас регионы и вузы вправе при заключении этих соглашений выверить, куда конкретно направлять соответствующего специалиста», — заявила госпожа Голикова.

Вице-премьер отметила, что квоты увеличат и для жителей сельской местности: уже на этапе заключения договора регион определит город или село, откуда выпускника направят на целевое обучение.
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«Регионы, в свою очередь, должны обеспечить качественную подготовку выпускников школ; конкурс все равно присутствует среди таких же целевиков», — подчеркнула Голикова. Вице-премьер пояснила, что если вуз не доберет целевиков, то квоты не пропадут: их отправят на общий конкурс.

Дмитрий Медведев поручил разработать реформу аспирантуры еще в июле 2018 года, после того как президент Владимир Путин раскритиковал аспирантскую деятельность российских вузов. В первую очередь речь шла о том, чтобы увеличить продолжительность аспирантуры и сделать написание научной работы обязательным. Сегодня, 20 мая, в Минобрнауки сообщили, что уже в текущем году диссертации могут стать обязательными для аспирантов.

Подробнее о поддержке молодых ученых — в публикации «Ъ» «Наука поддержать».

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