Медведев поручил забыть об аспирантуре как уровне высшего образования в России

22:09 (мск), источник: Коммерсантъ
«Но мы договорились с вами, что аспирантура — это не уровень высшего образования. Об этом неоднократно выступали наши
Господин Медведев обратил внимание на то, что в документе говорится обо всех уровнях высшего образования, в том числе об аспирантуре, и раскритиковал такой подход. В ответ госпожа Голикова пояснила, что законопроект об аспирантуре уже находится на согласовании, и пообещала в ближайшее время представить его на рассмотрение
«Перечень из 449 позиций, он расширяется, в него входят дополнительные направления по бакалавриату, магистратуре, специалитету и аспирантуре. Размер квот по различным специальностям и направлениям составит от 5% до 100% для самых востребованных или редких профессий», — рассказал
«По остальным специальностям и направлениям подготовки квота установлена для трудоустройства на территории любого субъекта, и сейчас регионы и вузы вправе при заключении этих соглашений выверить, куда конкретно направлять соответствующего специалиста», — заявила госпожа Голикова.
«Регионы, в свою очередь, должны обеспечить качественную подготовку выпускников школ; конкурс все равно присутствует среди таких же целевиков», — подчеркнула Голикова.
Дмитрий Медведев поручил разработать реформу аспирантуры еще в июле 2018 года, после того как президент Владимир Путин раскритиковал аспирантскую деятельность российских вузов. В первую очередь речь шла о том, чтобы увеличить продолжительность аспирантуры и сделать написание научной работы обязательным. Сегодня, 20 мая, в Минобрнауки сообщили, что уже в текущем году диссертации могут стать обязательными для аспирантов.
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