«Иосиф, я очень хочу жить!» Грустная сказка Любови Полищук

Блестящие глаза и чувственные губы, длинные ноги и модельный — 175 см — рост. А еще безупречная фигура. До конца дней. Всем на зависть.
Для коллег она была Любаней. Мужчины падали ниц. Называли фейерверком. И сравнивали с открытой бутылкой шампанского — настолько жизнерадостной всегда выглядела актриса. Она умела смеяться, даже когда на душе скребли кошки и к горлу подступали слезы. А уж как судьба поколачивала ее многие годы — об этом знала только сама Полищук.
Сына отдала в интернат
Послевоенный Омск. Папа — рабочий на стройке, мама — швея. Бедная полуголодная жизнь в бараке. А крошка Любочка всем сообщает, что будет «алтисткой». Ага! Косоглазая и кривоногая рахитичка (обо всех детских проблемах рассказывала в интервью и сама Любовь Григорьевна, и ее мама — Ольга Пантелеевна) — на сцену!.. Но, даже когда от внешних недостатков удалось избавиться, родители как могли уговаривали дочь выбрать более приземленную профессию и стать, например, инженером.
Танец в исполнении солистки Московского мюзик-холла Любови Полищук. | Источник: РИА "Новости"
Даром что твердый характер у Любани был с детства. А как иначе? Это позже с косоглазием стали бороться, надевая ребенку очки и заклеивая одно стекло бумажкой или тряпочкой. Люба же сама интуитивно прикрывала один глаз ладошкой. И не расстроилась, даже опоздав на экзамены в театральном институте в Москве. Вернувшись не солоно хлебавши домой, устроилась в филармонию. Читала юмористические рассказы, пела, танцевала. Даже замуж выскочила за коллегу Валерия Макарова, с которым потом отправилась в Москву, в мюзик-холл. И все вроде шло как надо. Да только Люба была заинтересована в своем развитии. А Валеру все чаще видели с… бутылкой. Говорят, в хмельном угаре муженек поколачивал более успешную супругу, завидовал, мстил. И никто не мог повлиять на ситуацию. Даже маленький сын Алеша. Очень похожий на отца.
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Люба развелась и, оставив ребенка в Омске у своих родителей, уехала в Москву. Нужно было как-то жить дальше, пробиваться, завоевывать столицу. Которая, как известно, слезам не верит. Тут надо пахать в поте лица. Чтобы из провинциальной эстрадной артистки стать настоящей звездой сцены и экрана. Другого выхода нет.
Чуть позже, как-то где-то устроившись, Полищук забрала Алешу к себе, но спать им все равно приходилось на одном матраце. Когда мальчику пришла пора идти в школу, актриса отдала его в интернат. Иначе ездить на гастроли и сниматься было бы нереально. Но кому было тяжелее в этой ситуации? Алеше, который и не знал о существовании других вариантов учебы? Или Любе, у которой сердце разрывалось от невозможности быть с сыном?.. Эта боль была с ней до конца жизни. К счастью, сын со временем все понял правильно и не винил мать.
Повзрослев, Алексей готов был и с отцом наладить отношения, даже полетел в Омск. Но отца не нашел. А через полгода пришло сообщение, что Валерий Макаров умер. 45-летним…
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Любила семечки и море
К тому времени у Любови Полищук в Москве была уже совсем другая жизнь. Отработав несколько лет в театре миниатюр, актриса получила высшее образование в ГИТИСе. Главными ролями избалована не была, но снималась много. А главное, снова вышла замуж, родила дочь Мариэтту. И, кажется, теперь была по-настоящему счастлива.
График Сергей Цигаль из московской богемной семьи (бабушка — писательница Мариэтта Шагинян, Герой Соцтруда, лауреат Сталинской и Ленинской премий, депутат Моссовета, папа — народный художник РФ), казалось, совершенно не подходил ее темпераменту и образу жизни. Цигаль и Полищук были такими разными, что никто из близко знавших семью не верил, что союз может быть долгим. А они прожили в браке 22 года. Цигаль даже пару раз снялся в кино. Причем однажды — буквально в чем мать родила. А уж как он готовил для своей Любаши! Как брал на себя все домашние хлопоты, чтобы она могла спокойно заниматься творчеством!..
Любовь Полищук в сцене из спектакля «Хармс! Чармс! Шардам! Или школа клоунов» московского театра миниатюр. | Источник: РИА "Новости"
И вот вроде бы гендерные роли здесь были перепутаны. И многие знали Цигаля только как «мужа Полищук». А для супругов, видимо, это и был единственно возможный вариант совместной жизни. Хотя Любовь Григорьевна работала не ради искусства. Она была настоящей добытчицей, пахала не жалея себя. Попала в аварию за две недели до премьеры — и выходила на сцену в корсете. Когда Цигаль сделал свою кулинарную передачу на ТВ, моталась с ним по городам и странам, разбавляя кадр байками и искрометными шутками. Потому что понимала: мериться в семье тем, кто сколько заработал и чего добился, значит медленно, но верно идти в тупик.
32 года Полищук снималась в кино. Сыграла больше сотни ролей. Активно работала в антрепризе. Но только последние шесть лет, как признавалась потом мать актрисы, Любовь Григорьевна жила более или менее прилично в финансовом плане. Была куплена квартира в Большом Казенном переулке, реконструирована старая дача Шагинян в Коктебеле… Полищук обожала там отдыхать. Выбирать на рынке семечки, далеко заплывать, есть арбузы, обливаясь соком. И быть просто женщиной. Рядом со своим Санчо Пансой…
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Работала до последнего
Когда утром 28 ноября 2006 года СМИ передали сообщение о смерти 57-летней Любови Полищук, многие приняли это за фейк. Верить в то, что снимавшаяся до последнего актриса могла неожиданно уйти, никому не хотелось. А она просто была очень терпеливой. Жизнь научила: не ныть, не докучать проблемами. Цигаль лишь намеками дал знать о них близким коллегам. И делал все возможное, чтобы спасти любимую. Бросил все и был рядом с матерью Алексей. Вернулась в родительский дом Мариэтта. Приехала из Омска Ольга Пантелеевна.
А сама Любовь Григорьевна, пока могла, звонила Кобзону и кричала в трубку: «Иосиф, я очень хочу жить!»
Все знали, что певец помогал многим. Но спасти Любаню не в силах были даже лучшие врачи Москвы и Израиля. Жизнь Полищук была как вспышка. Яркая. Но короткая.
А о том, что через неделю после ее похорон Сергей Цигаль попросил пасынка и тещу отказаться от доли в наследстве, говорить не будем. Верить в это тоже не хочется.