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03:25 (мск), источник: Известия

Охота на покойника: кто и сколько зарабатывает на «мертвых душах»

Пока мошенники подделывают браки с мертвецами и дату смерти, государство теряет деньги и недвижимость.

Источник: РИА "Новости"

Стереотипный брак по расчету: молодая девушка находит богатого престарелого мужчину, после чего ждет его неминуемой скорой кончины. 51-летняя жительница Уфы ради квартиры пошла дальше и вышла замуж за незнакомого покойника. Охотников за имуществом одиноких россиян полно, в том числе среди тех, кто обязан их имущество после смерти передать государству. Нажиться на «мертвых душах» можно, и не претендуя на наследство, а лишь используя их личные данные. Подробнее читайте в материале «Известий».

Морока с выморочным

В 2017 году жительница Уфы узнала, что после смерти пожилого мужчины пустует квартира в центре города стоимостью более 2 млн рублей. Женщина подделала свидетельство о браке и пошла в суд, чтобы заявить права на наследство.

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Но она сделала ошибочный вывод, решив, что раз квартира пустует, то претендентов на нее нет. Суд узнал, что в наследство уже вступила сестра мужчины, а также сделал запрос в ЗАГС. Выяснилось, что брак между покойным и заявившей права на его недвижимость женщиной никогда не заключался. Ее признали виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Суд приговорил мошенницу к 4 годам и 2 месяцам условно с испытательным сроком 3 года, сообщили в СУ СК по Башкирии 14 мая.

Таких случаев десятки по всей стране, только способы мошенничества другие. В апреле этого года в суд Санкт-Петербурга было передано уголовное дело против мужчины, который пытался заполучить квартиру и дом стоимостью 8 млн рублей одинокой знакомой с помощью поддельных документов о покупке недвижимости. Там же, в Санкт-Петербурге, в сентябре 2018 года был вынесен приговор по делу «черных риелторов», которым полицейский передавал информацию об умерших людях — без наследников, но с недвижимостью. Такое имущество в российском законодательстве называется выморочным и должно переходить государству.

В России нет отдельного закона, определяющего порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов РФ или муниципальных образований. Оно происходит по общим правилам о наследовании, но с «учетом некоторых особенностей», объясняет адвокат Виктория Данильченко.

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В частности, для приобретения выморочного имущества не требуется принятие наследства, кроме того, государство не может от него отказаться. Нотариус выдает свидетельство о праве на наследство собственнику выморочного имущества в лице уполномоченного государственного органа.

«К сожалению, оно становится лакомым куском для различных мошенников и аферистов, в силу того что государственные службы не имеют отлаженного механизма работы в данном вопросе, — отметила в беседе с “Известиями” адвокат Виктория Данильченко. — Конечно, первым под удар попадает именно имущество одиноких граждан пенсионного возраста. Они и становятся объектом пристального внимания нечистых на руку людей. Это могут быть и сотрудники органов ЗАГС, и участковые врачи, и представители соцслужб, и просто мошенники, имеющие осведомителей». В их числе также оказывались нотариусы, сотрудники ритуальных агентств и чиновники из Росреестра.

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Тайну выдала могила

Преступные схемы вскрываются, когда родственники покойных все-таки объявляются. Так произошло на Дальнем Востоке. Родные мужчины, с квартирой которого провели непростые махинации полицейские и риелторы, решили навестить его могилу. «Соседи рассказали им о смерти Дятлова (фамилия мужчины изменена. — «Известия») в феврале и о том, что умер он в своей квартире. А по документам выходило, что человек умер в мае и обнаружен был «под забором», — рассказывает газете «Тихоокеанская звезда» адвокат, кандидат юридических наук Михаил Слепцова, команда которого отстаивала интересы родных покойного.

Выяснилось, что путаница образовалась из-за сложной схемы махинации. Смерть Дятлова не регистрировали, чтобы потянуть время и оформить поддельные документы, а когда нужно было «выписать» из квартиры деда, инсценировали опознание — тело принадлежало неизвестному, которого в итоге и похоронили как Дятлова.

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«Паспорт умершего человека должен быть сдан в ЗАГС, а взамен него выдается свидетельство о смерти. Вот как раз в этот период с момента смерти человека до сдачи его паспорта в ЗАГС мошенники и оформляют множество поддельных бумаг, позволяющих в дальнейшем оформить им недвижимость на себя, — объясняет Виктория Данильченко. — Это может быть поддельное завещание, прописка в муниципальной квартире, оформленная задним числом, поддельные документы, подтверждающие родство с умершим». Этот вопрос плохо контролируется на государственном уровне, сетует адвокат.

Мертвому припарка на бумаге

Дело против бывшего начальника камчатского филиала «Почты России» напоминало о гоголевском способе получения денег из кассы по двум причинам. Во-первых, его главный фигурант носит фамилию Чечиков, а во-вторых, этот Чечиков присвоил 1,3 млн рублей бюджетных средств на «мертвых душах» — формально живых, конечно, но лишь де-юре числившихся в штате предприятия. То есть он нанимал на работу людей, которые в офисе даже не появлялись, и получал за них зарплату. В конечном счете Чечиков был приговорен к штрафу в полмиллиона рублей и 2 годам колонии общего режима, но раньше срока вышел по УДО.

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Бюджетные деньги испаряются и буквально за счет «мертвых душ». На этом попался теперь уже экс-глава ФОМС Дагестана Магомед Сулейманов, который подозревается в создании ОПГ и хищении 210 млн рублей. Выводились эти деньги из фонда следующим образом: в страховые компании и ФОМС подавались «заведомо ложные сведения о более чем 600 лицах, фактически умерших либо выехавших в страны Ближнего Востока», заявляли в СК. В марте сообщалось, что из-за этих и других махинаций долг регионального Фонда обязательного медицинского страхования достиг 1,3 млрд рублей.

Дагестанский случай — беспрецедентный по масштабам, но в целом такая схема повторяется во многих регионах. В прошлом году на такой афере поймали, например, врачей из больницы в Амурской области, подавших в страховую информацию о трех умерших пациентах. Знают ли медики, что на бумаге лечат мертвых, неизвестно — их данные могли оказаться в ведомствах из-за невнимательности.

В психоневрологическом интернате для инвалидов в Волгоградской области действовали со знанием дела. Бухгалтеры учреждения похищали средства умерших пациентов, якобы переводя их на счета родственников — в действительно через подставных лиц эти деньги (всего свыше 7,1 млн рублей) возвращались им. Подобный случай произошел и в Режевском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Свердловской области: юрист-консультанта уличили в пяти случаях мошенничества с деньгами умерших постояльцев.

Копилка на черный день

Мошенничество с квартирой может быстро вскрыться, если объявятся родственники умершего. С банковскими счетами и вкладами дело сложнее: близкие могут о них не знать, а банк сообщать о них не обязан, пока информацию не запросит нотариус.

«Что касается банковских счетов умершего, то они также будут считаться выморочным имуществом. Банки не обязаны искать и оповещать наследников в случае смерти владельца вклада», — говорит Виктория Данильченко.

Вклады государственных банков по истечении полугода просто перейдут государству. Коммерческие банки в большинстве случаев замораживает счет на неопределенное время, объясняет специалист. В целом всё зависит от ситуации. «Судьба конкретных денежных средств будет также зависеть от конкретных обстоятельств, заинтересованности других лиц в решении вопроса и от действий уполномоченного государственного органа», — подчеркивает адвокат.

Банк долгое время может не знать о кончине клиента. Но если факт смерти всё же подтвердился и был внесен в базу данных кредитной организации, деньгами могут заинтересоваться недобросовестные сотрудники. Управляющий дополнительным офисом одного из крупных российских банков в Санкт-Петербурге Марат Нармухамедов, подделав расходные кассовые ордеры, вывел 550 тыс. рублей со счетов двух умерших клиентов, за что был приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Приговор по самому крупному подобному делу был вынесен в 2011 году. Четыре бывших сотрудника Сбербанка и Пенсионного фонда похитили порядка 10 млн рублей со вкладов умерших клиентов. Для этого они использовали специальное ПО, дающие доступ к счетам, а также базу данных ПФР. Внимание мошенников привлекали вклады с пенсионными накоплениями, по которым длительное время не проводилось операций.

Присвоение пенсий умерших — самое распространенный вид мошенничества. В Дагестане, например, только за апрель задержали трех доставщиков пенсий, которые присваивали себе деньги покойников. На этом ловят и родственников усопших, которые ради лишних денег молчат о смерти близких.

Из-за этого, в частности, теряют деньги крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ) — это десятки миллионов рублей в год, подсчитали в Госдуме. Сейчас на рассмотрении нижней палаты парламента находится законопроект, который наделяет НПФ и страховым организациям правом запрашивать сведения о регистрации смерти физлиц.

Платежки с того света

Адвокат Михаил Слепцов, с жалобы клиентов которого раскрутилось расследование вокруг организованной группы мошенников на Дальнем Востоке, сетует: учет информации об одиноких людях, которые тихо умерли в своих квартирах, не налажен. «Ведомства такой информацией между собой не обмениваются… Обязанность такая вообще ни за кем не закреплена, даже за управляющими компаниями. Вот почему и мэрия, и ЗАГСы, и Росреестр не знают о таких лицах», — поясняет он.

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Мертвые души — история не только про присвоение квартир и денег со счетов. В конечном итоге жилье, которое должно было перейти государству, не получит льготник. Его может обойти стороной и денежная помощь. Например, из-за махинации в татарстанском селе, где соцработники заполняли документы за умерших и за счет этого получали доплату к зарплате, из списка получателей льгот в итоге исключили тех, кто действительно нуждался в помощи. Кроме того, из-за «мертвых душ» в документах некоторым приходится переплачивать по квитанциям.

О масштабе проблемы косвенно говорят данные ЦИК: в прошлом году там заявляли, что вычистили из списка избирателей около 1,5 млн «двойников» (граждан, которые дважды отражены в базах данных из-за смены места жительства. — «Известия») и «мертвых душ».

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