03:25 (мск), источник: Известия
Охота на покойника: кто и сколько зарабатывает на «мертвых душах»
Пока мошенники подделывают браки с мертвецами и дату смерти, государство теряет деньги и недвижимость.
Стереотипный брак по расчету: молодая девушка находит богатого престарелого мужчину, после чего ждет его неминуемой скорой кончины. 51-летняя жительница Уфы ради квартиры пошла дальше и вышла замуж за незнакомого покойника. Охотников за имуществом одиноких россиян полно, в том числе среди тех, кто обязан их имущество после смерти передать государству. Нажиться на «мертвых душах» можно, и не претендуя на наследство, а лишь используя их личные данные. Подробнее читайте в материале «Известий».
В 2017 году жительница Уфы узнала, что после смерти пожилого мужчины пустует квартира в центре города стоимостью более 2 млн рублей. Женщина подделала свидетельство о браке и пошла в суд, чтобы заявить права на наследство.
Но она сделала ошибочный вывод, решив, что раз квартира пустует, то претендентов на нее нет. Суд узнал, что в наследство уже вступила сестра мужчины, а также сделал запрос в ЗАГС. Выяснилось, что брак между покойным и заявившей права на его недвижимость женщиной никогда не заключался. Ее признали виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Суд приговорил мошенницу к 4 годам и 2 месяцам условно с испытательным сроком 3 года, сообщили в СУ СК по Башкирии 14 мая.
Таких случаев десятки по всей стране, только способы мошенничества другие. В апреле этого года в суд
В России нет отдельного закона, определяющего порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов РФ или муниципальных образований. Оно происходит по общим правилам о наследовании, но с «учетом некоторых особенностей», объясняет адвокат Виктория Данильченко.
В частности, для приобретения выморочного имущества не требуется принятие наследства, кроме того, государство не может от него отказаться. Нотариус выдает свидетельство о праве на наследство собственнику выморочного имущества в лице уполномоченного государственного органа.
«К сожалению, оно становится лакомым куском для различных мошенников и аферистов, в силу того что государственные службы не имеют отлаженного механизма работы в данном вопросе, — отметила в беседе с “Известиями” адвокат Виктория Данильченко. — Конечно, первым под удар попадает именно имущество одиноких граждан пенсионного возраста. Они и становятся объектом пристального внимания нечистых на руку людей. Это могут быть и сотрудники органов ЗАГС, и участковые врачи, и представители соцслужб, и просто мошенники, имеющие осведомителей». В их числе также оказывались нотариусы, сотрудники ритуальных агентств и чиновники из Росреестра.
Преступные схемы вскрываются, когда родственники покойных
Выяснилось, что путаница образовалась
«Паспорт умершего человека должен быть сдан в ЗАГС, а взамен него выдается свидетельство о смерти. Вот как раз в этот период с момента смерти человека до сдачи его паспорта в ЗАГС мошенники и оформляют множество поддельных бумаг, позволяющих в дальнейшем оформить им недвижимость на себя, — объясняет Виктория Данильченко. — Это может быть поддельное завещание, прописка в муниципальной квартире, оформленная задним числом, поддельные документы, подтверждающие родство с умершим». Этот вопрос плохо контролируется на государственном уровне, сетует адвокат.
Дело против бывшего начальника камчатского филиала «Почты России» напоминало о гоголевском способе получения денег из кассы по двум причинам.
Бюджетные деньги испаряются и буквально за счет «мертвых душ». На этом попался теперь уже
Дагестанский случай — беспрецедентный по масштабам, но в целом такая схема повторяется во многих регионах. В прошлом году на такой афере поймали, например, врачей из больницы в Амурской области, подавших в страховую информацию о трех умерших пациентах. Знают ли медики, что на бумаге лечат мертвых, неизвестно — их данные могли оказаться в ведомствах
В психоневрологическом интернате для инвалидов в Волгоградской области действовали со знанием дела. Бухгалтеры учреждения похищали средства умерших пациентов, якобы переводя их на счета родственников — в действительно через подставных лиц эти деньги (всего свыше 7,1 млн рублей) возвращались им. Подобный случай произошел и в Режевском
Мошенничество с квартирой может быстро вскрыться, если объявятся родственники умершего. С банковскими счетами и вкладами дело сложнее: близкие могут о них не знать, а банк сообщать о них не обязан, пока информацию не запросит нотариус.
«Что касается банковских счетов умершего, то они также будут считаться выморочным имуществом. Банки не обязаны искать и оповещать наследников в случае смерти владельца вклада», — говорит Виктория Данильченко.
Вклады государственных банков по истечении полугода просто перейдут государству. Коммерческие банки в большинстве случаев замораживает счет на неопределенное время, объясняет специалист. В целом всё зависит от ситуации. «Судьба конкретных денежных средств будет также зависеть от конкретных обстоятельств, заинтересованности других лиц в решении вопроса и от действий уполномоченного государственного органа», — подчеркивает адвокат.
Банк долгое время может не знать о кончине клиента. Но если факт смерти всё же подтвердился и был внесен в базу данных кредитной организации, деньгами могут заинтересоваться недобросовестные сотрудники. Управляющий дополнительным офисом одного из крупных российских банков в
Приговор по самому крупному подобному делу был вынесен в 2011 году. Четыре бывших сотрудника Сбербанка и Пенсионного фонда похитили порядка 10 млн рублей со вкладов умерших клиентов. Для этого они использовали специальное ПО, дающие доступ к счетам, а также базу данных ПФР. Внимание мошенников привлекали вклады с пенсионными накоплениями, по которым длительное время не проводилось операций.
Присвоение пенсий умерших — самое распространенный вид мошенничества. В Дагестане, например, только за апрель задержали трех доставщиков пенсий, которые присваивали себе деньги покойников. На этом ловят и родственников усопших, которые ради лишних денег молчат о смерти близких.
Адвокат Михаил Слепцов, с жалобы клиентов которого раскрутилось расследование вокруг организованной группы мошенников на Дальнем Востоке, сетует: учет информации об одиноких людях, которые тихо умерли в своих квартирах, не налажен. «Ведомства такой информацией между собой не обмениваются… Обязанность такая вообще ни за кем не закреплена, даже за управляющими компаниями. Вот почему и мэрия, и ЗАГСы, и Росреестр не знают о таких лицах», — поясняет он.
Мертвые души — история не только про присвоение квартир и денег со счетов. В конечном итоге жилье, которое должно было перейти государству, не получит льготник. Его может обойти стороной и денежная помощь. Например,
О масштабе проблемы косвенно говорят данные ЦИК: в прошлом году там заявляли, что вычистили из списка избирателей около 1,5 млн «двойников» (граждан, которые дважды отражены в базах данных