01:33 (мск), источник: Известия
Капитальный долг: семьи погибших военных не будут платить за ремонт
Минобороны вносит изменения в закон «О статусе военнослужащих».
Семьям погибших военнослужащих предоставят новые льготы: близкие родственники не будут платить взносы за капитальный ремонт квартир. Также преференции коснуться и семей
В настоящее время документ находится на стадии ведомственных согласований и проходит антикоррупционную экспертизу. Как сказано в законопроекте, Минобороны рассчитывает, что поправки будут утверждены к октябрю этого года. По мнению экспертов, новая льгота очень важна для семей, лишившихся кормильца.
Согласно поправкам, семьи погибших или умерших военнослужащих будут освобождены от уплаты взносов за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Также льготы коснутся семей, проживающих в жилищных кооперативах: они не будут платить за содержание и ремонт объектов общего пользования. На компенсации могут рассчитывать и члены семей офицеров, прапорщиков и мичманов, отслуживших более двадцати лет и умерших уже после увольнения со службы.
Специфика служебной деятельности военных сопряжена со значительным риском для жизни и здоровья, поэтому они обладают особым правовым статусом, сказал «Известиям» учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.
— Для семей погибших военнослужащих правовая и социальная поддержка от государства имеет большее значение. Для них законом предусмотрен определенный набор льгот, которые прописаны в законе «О статусе военнослужащих», — напомнил он. — Среди наиболее действенных мер первое место занимают права на компенсацию по оплате жилой площади, в том числе содержания, найма и капитального ремонта. Эти суммы не являются большими, но носят постоянный характер и являются хорошим подспорьем для семей, оставшихся без кормильца.
До последнего времени в законодательстве существовали пробелы: пользуясь тем, что льготы по капремонту не были четко прописаны, некоторые управляющие компании выставляли семьям погибших военнослужащих счета, которые приходилось оспаривать в суде, отметил Олег Жердев.
Сейчас взнос на капремонт входит в состав платы за жилье. Минимальные выплаты за один метр общей жилплощади в каждом субъекте федерации свой. В Москве с нового года берут за эти услуги берут 18 рублей 19 копеек в месяц, получается, что за капремонт стандартной двухкомнатной квартиры площадью 54 кв. м в столице надо выплатить 982 рубля с копейками.
Платеж за капремонт в среднем по России составляет ориентировочно 400 рублей в месяц с квартиры, подсчитал председатель комиссии ОП по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор. Однако в зависимости от региона сумма может меняться в разы — причем как в большую, так и в меньшую сторону.
В свою очередь председатель совета директоров
Сейчас близкие родственники погибших военнослужащих (к ним приравниваются и пропавшие без вести во время боевых действий) получают единовременное пособие в три миллиона рублей, а в дальнейшим им назначают пенсию по потери кормильца. Такие семьи не могут быть выселены из предоставленной военным ведомством по договору социального найма квартиры без безвозмездного предоставления благоустроенного жилья. В случае, если погибший военнослужащий был признан нуждающимся в жилье, его семья может рассчитывать на получение квартиры или денежных средств для ее приобретения.
Семьи погибших солдат и офицеров нуждаются в систематической поддержке, считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.
— Важно это и для военнослужащих, — отметил он. — Они, идя в бой, должны знать, что Родина, отправившая их на войну, не забудет их жен и детей. Это сильно влияет на боеспособность воинских частей.
Минобороны уделяет особое внимания родственникам погибших военнослужащих. В апреле 2019 года министр обороны Сергей Шойгу потребовал, чтобы семьям героев Сирии льготы и компенсации были предоставлены без судебных тяжб. Ситуацию, когда родственники погибших участников боевых действий вынуждены через суд добиваться льгот, которые им полагаются по праву, глава военного ведомства назвал вопиющей и приказал военкомам покончить с формализмом.
Министр поручил своему первому заместителю Руслану Цаликову совместно с Генштабом детально разобраться в каждом случае «проявления бездушия должностными лицами военного ведомства при работе с людьми и принять жесткие меры к бюрократам».