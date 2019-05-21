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09:19 (мск), источник: Daily Storm

Серьезные проблемы: под зданием Госдумы обнаружили пустоты

Специалистам придется проделать сотни отверстий в фундаменте строения, чтобы оценить его состояние.

Источник: Reuters

Колонны в зале пленарных заседаний Госдумы опираются на пустоты, выяснили специалисты. Данная проблема может задержать реконструкцию этого помещения, которую планировалось начать уже в 2019 году. Теперь для оценки состояния зала экспертам придется сделать сотни углублений в фундаменте, сообщает «Интерфакс».

«Обследования показали, что есть вопросы, и они очень существенны: ряд колонн опираются на пустоты. Причем это не одна колонна. Речь идет о достаточно серьезных проблемах, которые возникли», — заявил агентству представитель Совета Госдумы.

Теперь экспертам придется провести дополнительные исследования состояния здания: специалисты сделают более 400 шурфов (углублений в фундаменте). Изучение ситуации может задержать реконструкцию зала, добавил собеседник агентства.
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Ранее предполагалось, что ремонт зала может начаться уже в 2019 году, по окончании весенней сессии Госдумы (она завершится 28 июля), и продлится больше года. Планировалось, что на время ремонта депутаты будут проводить пленарные заседания в находящемся по соседству Колонном зале Дома союзов на Большой Дмитровке.

Реконструкция данного помещения необходима для решения накопившихся проблем. Так, парламентарии неоднократно жаловались на спертый воздух в зале.

В итоге специалисты подтвердили проблемы с вентиляцией. Кроме того, в июле 2017 года после сильного ливня в зале пленарных заседаний протекла крыша, рабочие места депутатов залило водой.

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В марте 2019 года спикер Госдумы Вячеслав Володин представил журналистам концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.

Ранее рассматривался вариант с возведением в Мневниках на северо-западе Москвы нового комплекса парламентских строений. Согласно концепции, новый зал будет выполнен в классическом стиле. Потолок в центре планируется сделать стеклянным, чтобы в зале было естественное освещение.

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19 мая 2017© Ньюстюб
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