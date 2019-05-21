06:18 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Дело пахнет торфяниками
Экологи опасаются повторения пожароопасной ситуации 2010 года.
«Гринпис России» предупредил МЧС РФ: чрезвычайная ситуация 2010 года, когда регионы европейской части России окутала дымовая завеса и охватили крупные природные пожары, может повториться в 2019 году. Экологи обнаружили во многих регионах тлеющие торфяники, ситуация осложняется «дефицитом влаги в почве». В МЧС заявили, что в центральной части России не зарегистрировано крупных очагов пожаров, а задымления крупных городов, в том числе Москвы, не прогнозируется.
«Гринпис России» совместно с добровольными пожарными обследовал торфяники во Владимирской, Ленинградской, Смоленской, Ивановской, Ярославской, Тверской, Московской и Брянской областях. По их словам, торфяники горят на больших площадях. «Особенности снеготаяния этого года привели к тому, что в осушенных болотах вода из каналов ушла очень рано, торф оказался крайне сухим для этого времени года, — говорится в обращении “Гринписа” к главе МЧС России Евгению Зиничеву.— Почти все поджоги травы, зашедшие на торфяники, привели к возникновению очагов тления торфа». По словам экологов, во многих регионах лесники и пожарные, оперативно реагируя на возгорания, тушат их. Но в некоторых субъектах, в частности в Ленинградской и Псковской областях, по их мнению, ситуацию недооценивают.
«Число пожаров, которые смогли зайти на территории осушенных болот, намного больше обычного для этого времени, в целом ситуация даже хуже, чем весной 2010 года, — говорит руководитель противопожарного проекта “Гринписа” Григорий Куксин.— Если не потушить торфяники оперативно, это может привести к массовым природным возгораниям и задымлению в ряде регионов: шлейф дыма может распространиться на сотни километров. И тогда не помогут даже дожди».
Напомним, летом 2010 года
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В Рослесхозе «Ъ» подтвердили, что в некоторых регионах фиксировались возгорания торфяников, но очаги были ликвидированы. «Переход дыма в Москву и Московскую область от торфяных пожаров возможен только в том случае, когда их тушением на территории других субъектов РФ никто заниматься не будет совсем, — заявили в Рослесхозе.— Претензии экологов в адрес лесопожарных служб недопустимы, потому что возникающий дым над лесом и термоточку сотрудники проверяют в кратчайшие сроки». В ведомстве добавили, что все обнаруженные экологами факты возгораний торфяников будут проверены сотрудниками департамента лесного хозяйства Рослесхоза по ЦФО.
Анна Васильева