Оскар, Зевс, Жаклин и Николь вошли в топ-10 популярных у россиян кличек для собак
Россияне предпочитают называть своих питомцев в честь греческих богов, популярных киноактеров и киногероев. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«Судя по нашей базе данных сейчас среди собаководов популярны имена греческих богов, дорогих марок автомобилей, популярных киноактеров и киногероев. Согласно данным, полученным из Всероссийской единой.
родословной книги РКФ, топ-10 самых популярных кличек собак выглядит следующим образом: Оскар, Арчи, Оливия, Юджин, Зевс, Жасмин, Жаклин, Цезарь, Николь, Глория", — уточнил В. Голубев.
Кроме того, по словам главы РКФ, в последнее время наблюдается тенденция называть собак именами героев популярного сериала «Игра престолов».
«Есть тенденция последних двух лет — популярность имен Джон Сноу, Арья, Санса и других героев популярного телесериала. Но в лидеры по популярности эти клички не входят, это