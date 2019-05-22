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00:36 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Оскар, Зевс, Жаклин и Николь вошли в топ-10 популярных у россиян кличек для собак

Россияне предпочитают называть своих питомцев в честь греческих богов, популярных киноактеров и киногероев. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Судя по нашей базе данных сейчас среди собаководов популярны имена греческих богов, дорогих марок автомобилей, популярных киноактеров и киногероев. Согласно данным, полученным из Всероссийской единой.

родословной книги РКФ, топ-10 самых популярных кличек собак выглядит следующим образом: Оскар, Арчи, Оливия, Юджин, Зевс, Жасмин, Жаклин, Цезарь, Николь, Глория", — уточнил В. Голубев.

Кроме того, по словам главы РКФ, в последнее время наблюдается тенденция называть собак именами героев популярного сериала «Игра престолов».

«Есть тенденция последних двух лет — популярность имен Джон Сноу, Арья, Санса и других героев популярного телесериала. Но в лидеры по популярности эти клички не входят, это где-то топ-1000 или даже топ-5000. Если точно, то по России сейчас гуляет 10 собак с кличкой Арья, пять Джонов Сноу, по три Шаи и Сансы», — пояснил В. Голубев.

Россияне предпочитают называть своих питомцев в честь греческих богов, популярных киноактеров и киногероев. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Судя по нашей базе данных сейчас среди собаководов популярны имена греческих богов, дорогих марок автомобилей, популярных киноактеров и киногероев. Согласно данным, полученным из Всероссийской единой.

родословной книги РКФ, топ-10 самых популярных кличек собак выглядит следующим образом: Оскар, Арчи, Оливия, Юджин, Зевс, Жасмин, Жаклин, Цезарь, Николь, Глория, — уточнил В. Голубев.

Кроме того, по словам главы РКФ, в последнее время наблюдается тенденция называть собак именами героев популярного сериала «Игра престолов».

«Есть тенденция последних двух лет — популярность имен Джон Сноу, Арья, Санса и других героев популярного телесериала. Но в лидеры по популярности эти клички не входят, это где-то топ-1000 или даже топ-5000. Если точно, то по России сейчас гуляет 10 собак с кличкой Арья, пять Джонов Сноу, по три Шаи и Сансы», — пояснил В. Голубев.

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