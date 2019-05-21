09:04 (мск), источник: РИА Новости
Российская армия отказалась от тушенки и «мясорастительных консервов»
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Заместитель министра обороны по
По его словам, тушенка и «мясорастительные консервы» больше не входят в рацион питания военнослужащих.
«То, что было раньше фирменным знаком военной кухни, — тушенка и “консервы мясорастительные” — только на гражданке осталось. Даже ИРП (индивидуальные рационы питания), потомки сухого пайка, сейчас имеются в семи разновидностях по дням недели. Чтобы не приедался. Я, допустим, гречку люблю, но через три дня она хоть кому надоест. То же самое можно сказать про любой продукт: хоть про картофель, хоть про устриц», — сказал Булгаков.
Генерал также подчеркнул, что питание солдат зависит от их физических нагрузок и рода войск. Как отметил Булгаков, энергетическая ценность рациона каждого военнослужащего армии России составляет 4200 калорий в день.