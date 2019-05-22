11:16 (мск), источник: РИА Новости
Новые запреты для туристов и местных жителей в разных странах
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Туристы из России три часа провели в милицейском участке в Минске
О новых запретах, которые ждут путешествующих за рубеж, — в материале РИА Новости.
Неожиданным приключением обернулось селфи с памятником городовому в столице Белоруссии для россиян Ирины и Кирилла. Молодой человек в забавной кофте с принтом скелета и черепом на капюшоне выглянул
На этом россияне и сотрудник органов правопорядка расстались, но ненадолго. Через
Обстоятельства выясняли несколько часов — все это время Ирина и Кирилл провели в камере вместе с другими задержанными. Россиянам сообщили, что «необходимо дождаться генерала», а вообще, их могут оставить здесь на трое суток.
«Генерал (по крайней мере,
Местные СМИ рассказывают, что к памятникам в Белоруссии следует относиться серьезно. Например, нужно осмотрительно фотографироваться со скульптурами Маленькому генералу и Гимназисту, а к Плачущему ангелу (это памятник погибшим в Афганистане) стоит прикасаться с еще большей осторожностью.
Памятник городовому символизирует милицию Белоруссии, поэтому к нему у сотрудников органов внутренних дел такое трепетное отношение.
«Перед поездкой за рубеж стоит поинтересоваться у специалиста, какие есть ограничения в стране пребывания. Нелишним будет и самому порыться в справочниках, — советует старший турменеджер сервиса путешествий Алена Лапина. — Это позволит провести отпуск без неприятностей. Порой незнание законов грозит не только внушительными штрафами, но и тюремным заключением».
В частности, в Таиланде на острове Пхукет вводятся серьезные наказания за селфи на фоне взлетающих или садящихся самолетов.
Обычно туристы делают такие фотографии с близко расположенного к аэропорту пляжа Май Кхао, иногда любители селфи ради эффектных снимков пытаются проникнуть к
Путешествующим, например, в Прибалтику, следует иметь в виду, что делать селфи в пунктах пропуска запрещено. Бывали случаи задержания туристов, оставлявших машину в запрещенной зоне и прямиком направлявшихся к пограничным столбам фотографироваться.
«Самый распространенный список запретов касается употребления алкоголя, курения, поведения в общественных местах, внешнего вида, фото- и видеосъемки, вывоза культурных ценностей», — уточняет Алена Лапина.
В некоторых странах существуют совсем странные ограничения. Так, власти японского города Камакура не так давно попросили жителей и гостей не есть на ходу, а во Флоренции туристам, замеченным с едой на улицах возле галереи Уффици и палаццо Веккьо, грозит штраф от 150 до 500 евро.
В итальянском национальном парке
Штраф за появление «неправильно» обутых граждан в заповеднике небольшой — всего 50 евро, но если понадобится эвакуация в горах, придется заплатить уже 2500 евро.
Многие странные, на первый взгляд, запреты продиктованы заботой об окружающей среде. Так, власти итальянского острова Капри с 1 мая ограничили использование всех видов одноразовой пластиковой посуды, пакетов и бутылок. Нарушителям грозит штраф в 500 евро.
В Танзании с 1 июня запрещены использование, изготовление или ввоз полиэтиленовых пакетов. Туристам, которые по привычке пакуют вещи в пластик, не поздоровится.
Более того, как сообщают российские туроператоры, в этой африканской стране может быть запрещено использование прозрачных пластиковых пакетов
«Эти меры направлены на улучшение экологической ситуации на курортах и связаны со здоровьем и безопасностью туристов, — говорит руководитель
«Нужно помнить, что незнание законов не освобождает от ответственности. Даже если вы едете в Европу, где, кажется, все знакомо, стоит заранее выяснить подробности о месте, в которое собираетесь», — советует руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.
Если путешественник все же попал в конфликтную ситуацию, стоит признать вину и объяснить причины своего поступка. Скорее всего, придется заплатить штраф.
Мы всегда рекомендуем туристам сделать это как можно быстрее, чтобы не испортить визовую историю, не подвергнуться более серьезному наказанию.
Также можно обратиться в консульство России, которое есть почти в каждой стране, куда организуются поездки. Сотрудники знают местное законодательство и могут подсказать, что делать в непростой ситуации.