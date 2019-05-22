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11:16 (мск), источник: РИА Новости

Новые запреты для туристов и местных жителей в разных странах

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Туристы из России три часа провели в милицейском участке в Минске из-за фото с памятником городовому. В Таиланде за селфи с самолетами грозит штраф, а то и смертная казнь, если вспышка ослепит пилотов и приведет к авиакатастрофе. На многих курортах этим летом отдыхающим придется забыть о пластиковых пакетах, иначе оштрафуют.

Источник: Reuters

О новых запретах, которые ждут путешествующих за рубеж, — в материале РИА Новости.

Памятники под защитой

Неожиданным приключением обернулось селфи с памятником городовому в столице Белоруссии для россиян Ирины и Кирилла. Молодой человек в забавной кофте с принтом скелета и черепом на капюшоне выглянул из-за памятника, Ирина сделала фото, но к туристам тут же подошел милиционер. Выяснив, что это одежда, а не маска, и что Кирилл не хотел ничего плохого, постовой попросил удалить фотографии.

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На этом россияне и сотрудник органов правопорядка расстались, но ненадолго. Через какое-то время путешественников снова остановили — на этот раз четверо милиционеров. Они предложили туристам пройти в отделение «для выяснения обстоятельств».

Обстоятельства выясняли несколько часов — все это время Ирина и Кирилл провели в камере вместе с другими задержанными. Россиянам сообщили, что «необходимо дождаться генерала», а вообще, их могут оставить здесь на трое суток.

«Генерал (по крайней мере, какой-то важный мужчина, он не представлялся) приехал, провел с нами воспитательную беседу. Сказал, что нужно узнавать правила и законы страны, в которую едешь. Мы просили показать закон насчет “городового”, но эту просьбу проигнорировали, — рассказывает Ирина РИА Новости. — Этот человек назвал произошедшее недопониманием, пообещал, что просмотрит видео с места события, и если подтвердится, что произошедшее — не хулиганство и не вандализм, то нас отпустят».

Так и произошло: туристам посоветовали забыть о случившемся и приезжать в гости в Минск, где им всегда рады.

Местные СМИ рассказывают, что к памятникам в Белоруссии следует относиться серьезно. Например, нужно осмотрительно фотографироваться со скульптурами Маленькому генералу и Гимназисту, а к Плачущему ангелу (это памятник погибшим в Афганистане) стоит прикасаться с еще большей осторожностью.

Памятник городовому символизирует милицию Белоруссии, поэтому к нему у сотрудников органов внутренних дел такое трепетное отношение.

Смертельное селфи

«Перед поездкой за рубеж стоит поинтересоваться у специалиста, какие есть ограничения в стране пребывания. Нелишним будет и самому порыться в справочниках, — советует старший турменеджер сервиса путешествий Алена Лапина. — Это позволит провести отпуск без неприятностей. Порой незнание законов грозит не только внушительными штрафами, но и тюремным заключением».

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В частности, в Таиланде на острове Пхукет вводятся серьезные наказания за селфи на фоне взлетающих или садящихся самолетов.

Обычно туристы делают такие фотографии с близко расположенного к аэропорту пляжа Май Кхао, иногда любители селфи ради эффектных снимков пытаются проникнуть к взлетно-посадочным полосам. Их аппаратура может ослепить пилотов, потому действия фотографов квалифицируются как создание помех в организации воздушного движения. По таиландскому законодательству таким нарушителям грозят тюремные сроки, а в исключительных случаях — смертная казнь.

Путешествующим, например, в Прибалтику, следует иметь в виду, что делать селфи в пунктах пропуска запрещено. Бывали случаи задержания туристов, оставлявших машину в запрещенной зоне и прямиком направлявшихся к пограничным столбам фотографироваться.

Во многих странах нельзя снимать с квадрокоптеров. Зачастую их не дают использовать и на круизных лайнерах.

Ешьте дома!

«Самый распространенный список запретов касается употребления алкоголя, курения, поведения в общественных местах, внешнего вида, фото- и видеосъемки, вывоза культурных ценностей», — уточняет Алена Лапина.

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В некоторых странах существуют совсем странные ограничения. Так, власти японского города Камакура не так давно попросили жителей и гостей не есть на ходу, а во Флоренции туристам, замеченным с едой на улицах возле галереи Уффици и палаццо Веккьо, грозит штраф от 150 до 500 евро.

В итальянском национальном парке Чинкве-Терре сходящим с круизных лайнеров путешественникам в этом году запретили носить «шлепки» и сандалии: туристы в такой обуви часто застревают в горах, и для помощи им приходится вызывать команду спасателей.

Штраф за появление «неправильно» обутых граждан в заповеднике небольшой — всего 50 евро, но если понадобится эвакуация в горах, придется заплатить уже 2500 евро.

Пакеты под запретом

Многие странные, на первый взгляд, запреты продиктованы заботой об окружающей среде. Так, власти итальянского острова Капри с 1 мая ограничили использование всех видов одноразовой пластиковой посуды, пакетов и бутылок. Нарушителям грозит штраф в 500 евро.

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В Танзании с 1 июня запрещены использование, изготовление или ввоз полиэтиленовых пакетов. Туристам, которые по привычке пакуют вещи в пластик, не поздоровится.

Более того, как сообщают российские туроператоры, в этой африканской стране может быть запрещено использование прозрачных пластиковых пакетов zip-lock, куда ряд авиакомпаний требуют помещать на время полета жидкости, косметику, туалетные принадлежности. Вещи, купленные в duty free и упакованные в полиэтилен, стоит переложить в другую сумку, оставив «запрещенку» в самолете.

«Эти меры направлены на улучшение экологической ситуации на курортах и связаны со здоровьем и безопасностью туристов, — говорит руководитель пресс-службы крупного международного туроператора Лариса Аханова. — На сознательность путешественников рассчитывать не приходится, поэтому и вводятся ограничения».

Консул в помощь

«Нужно помнить, что незнание законов не освобождает от ответственности. Даже если вы едете в Европу, где, кажется, все знакомо, стоит заранее выяснить подробности о месте, в которое собираетесь», — советует руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

Если путешественник все же попал в конфликтную ситуацию, стоит признать вину и объяснить причины своего поступка. Скорее всего, придется заплатить штраф.

Мы всегда рекомендуем туристам сделать это как можно быстрее, чтобы не испортить визовую историю, не подвергнуться более серьезному наказанию.
Надежда Ефремова
руководитель правовой службы АТОР

Также можно обратиться в консульство России, которое есть почти в каждой стране, куда организуются поездки. Сотрудники знают местное законодательство и могут подсказать, что делать в непростой ситуации.

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