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08:39 (мск), источник: Фонтанка

«Сколько отняли, столько и вернули». Чиновникам Кремля восстановили урезанные из-за кризиса зарплаты

Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства восстановили зарплаты, урезанные на 10% с 1 мая 2015 года «антикризисным» указом Владимира Путина. Об этом 21 мая пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Источник: РИА "Новости"

С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого «антикризисного» решения, уточнили источники. «Сколько отняли, столько и вернули», — пояснил один из близких к Кремлю собеседников.

«В конце прошлого года ходили слухи, что все вернут. Так и произошло», — сказал один из них.

В марте 2015 года Путин своим указом уменьшил зарплату (которая складывается из фиксированного месячного «вознаграждения» и ежемесячного и ежеквартального «поощрений») на 10% следующим должностным лицам: президенту, главе правительства, министру обороны, министру внутренних дел, главе МЧС, директорам ФСБ, ФСО, СВР и Росгвардии, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, вице-премьерам правительства, федеральным министрам, секретарю Совета безопасности, председателю ЦИК и его заместителю, секретарю и постоянным членам ЦИК, президентским омбудсменам по правам человека и защите прав предпринимателей, гендиректору Судебного департамента при Верховном суде.

Кроме того, тем же указом на 10% были временно урезаны зарплаты депутатов и сенаторов, поскольку они по закону привязаны к зарплатам членов правительства, а также федеральных госслужащих администрации президента, аппарата Счетной палаты и аппарата правительства. Это решение было вызвано «текущей экономической конъюнктурой» — трудностями с бюджетом из-за падения цен на нефть и западных санкций, пояснял тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По словам источника, близкого к Кремлю, президентский указ на 2019 год не продлевался, соответственно, 10% вернулись ко всем, кого касался указ 2015 года. В случае возвращения 10-процентной части зарплата президента составит 741,5 тыс. руб. ; зарплата премьер-министра— 593,2 тыс. руб., показывают расчеты РБК на основе информации системы «Гарант». Но это лишь «денежное вознаграждение» (оклады), размеры ежемесячных/ежеквартальных «денежных поощрений» не раскрываются.

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