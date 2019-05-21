Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сюрприз от «Газпрома»: о чем не знает Зеленский
От жары на юге России снова плавятся авто (фото)
Французский пенсионер заразился дизентерией половым путем
Только сейчас открываются новые детали смерти Андрея Панина
Подмосковные поселки опустели
«Сеть»: Рыба, у которой хватка как у питбуля «В Черном море на людей нападает рыба, у которой хватка как у питбуля»
«Почти вдова»: жена о диагнозе Газманова
Мадонна сказала, кого считает призером Евровидения
Ксения Бородина рассказала о сценариях на «Доме 2»
От Галкина до Меладзе: реакция звезд на отмену итогов «Голоса»
Вступил в половую связь и умер: помощника прокурора убили геи
Зеленский резко ответил Ляшко, который его перебил
Сын известного актера стал одним из самых завидных холостяков
Страна, поставившая 0 лучшему хиту «Евровидения»
От жары на юге России снова плавятся авто (фото)
ГИБДД применит опыт советской ГАИ
Как ремонтируют городские и башенные часы в Москве: фото
Россияне отказываются от гаражей в пользу кладовок
Фоторепортажи
10Инаугурация Владимира Зеленского
20При аварийной посадке в аэропорту Шереметьево сгорел самолет
08:42 (мск), источник: РИА Новости

В России упростили порядок установления инвалидности

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, упрощающий порядок проведения медико-социальной экспертизы в целях установления инвалидности, соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

Источник: РИА Новости

Уточняется, что, согласно действующей редакции правил, медицинские организации, а также органы, осуществляющие пенсионное обеспечение, и органы социальной защиты населения направляют граждан на медико-социальную экспертизу (МСЭ) для установления инвалидности.

В тексте справки к документу поясняется, что процедура освидетельствования проводится по заявлению гражданина, подаваемому им в бюро МСЭ в письменной форме с приложением направления на МСЭ и других медицинских документов.
Читайте также
Почему в России переплачивают за лекарства и можно ли это исправить

Отмечается, что федеральным проектом «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» предусмотрено, что до конца 2021 года не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения перейдут на межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями МСЭ.

«Подписанным постановлением в правила внесены изменения, согласно которым направление на МСЭ будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия гражданина, а при отсутствии доступа к информационным системам — на бумажном носителе с учетом требований законодательства в области персональных данных и соблюдением врачебной тайны», — говорится в тексте справки к документу.

Кроме того, согласно внесенным изменениям, граждане РФ смогут в электронном виде подать запрос на получение копий акта МСЭ и протокола проведения МСЭ, а также заявлений на обжалование решений первичных и главных бюро МСЭ через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Кто и как обманул Всероссийское общество инвалидов
Во время загрузки произошла ошибка.
2 мая© Ньюстюб
 Зеленский 'осадил' Ляшко во время инаугурации
Как Пригожин назвал выступление Лазарева на Евровидении
В Киеве предложили способ не дать делегации РФ вернуться в ПАСЕ
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
«Легенда покинула наш мир». Умер Ники Лауда
Российская армия отказалась от тушенки и консервов
Троицкий раскритиковал победившего на «Евровидении» голландца
Представитель Британии грубо прервал выступление Небензи в ООН
Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Меланома: как распознать болезнь вовремя Сегодня, в День диагностики меланомы мы поговорим о том, как распознать болезнь вовремя и сохранить себе жизнь.
Hi-Tech
В США протестировали невероятный авиадвигатель Такого еще не было!
Кино
Рудковская назвала причину проигрыша Лазарева на «Евровидении» Российский певец по итогам конкурса занял третье место
Авто
В Тольятти начнут выпускать новую машину за 450 000 рублей В декабре должно стартовать серийное производство электромобилей марки ZETTA
Недвижимость
Тысячи чиновников переехали в «Москва-сити». Как это выглядит
Под Москвой нашли дачи стоимостью пять тысяч рублей в месяц
Ученые рассмотрели уборку квартиры под микроскопом
Пять культовых предметов быта из 60-х
Популярные темы на «Детях»
Дикая реакция мужа. 596
где бы работать, чтобы заработать? 343
Сборы в отпуск 194
Страшно ли за руль? 178
Леди
Кейт Миддлтон в цветочном платье показала свой сад королеве Елизавете Герцогиня выбрала для прогулки стильное макси-платье Erdem.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь