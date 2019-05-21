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10:02 (мск), источник: Rambler.ru

Скандальное Евровидение. Мог ли Лазарев стать первым

Выигравший Евровидение-2019 голландец Дункан Лоуренс — «артист малахольный», а его песня — «ужасная», «бездарная» и «бессмысленная», заявил «360» музыкальный критик Артемий Троицкий. Финал Евровидения состоялся 18 мая.

Источник: AFP 2019

По результатам голосования зрителей и профессионального жюри первой место занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс (492 балла).

«Артист малахольный, песня ужасная», — оценил Троицкий. По словам критика, он не понимает, «с какой стати» победил именно голландец и его «бездарная», «пафосная» и «совершенно бессмысленная» песня.

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Точно такой же Троицкий назвал песню россиянина Сергея Лазарева, ставшего на Евровидении-2019 третьим. После этого журналист заявил, что Евровидение вообще не имеет к музыке никакого отношения, а имеет — «к моде, информационным технологиям, политике, ЛГБТ».

Примерно о том же изданию заявил и музыкальный обозреватель Денис Ступников. По его мнению, музыка на Евровидении становится «фоном». «Кандидатура победителя это мнение полностью подтверждает — вышел, побренькал и стал победителем. Показали полностью прикладное значение музыки», — посетовал он. Лазарева же Ступников назвал сильным, но форматным певцом.

По словам журналиста, для победы на Евровидении в его нынешнем виде нужно «попасть в струю», а Лазарев просто не попал.

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