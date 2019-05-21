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11:05 (мск), источник: Playboy

Японец превращает популярные мемы с животными в маленькие фигурки

Японский скульптор по прозвищу Meetissai очень любит мемы с животными, на которых они появляются в странных позах. Но не меньше он любит свое ремесло, с помощью которого зарабатывает на жизнь.

В один момент ему пришла в голову идея совместить свои страсти и начать создавать миниатюрные скульптуры мемных животных. И сейчас ты поймешь, почему эта идея оказалась идеальной.

Все началось с того, что еще в далеком 2015 году парень решил изображать свои любимые мемы на листке бумаги и публиковать получившиеся результаты в твиттер.

Затем японец перешел от живописи к скульптуре и понемногу стал создавать героев мемов в виде миниатюрных фигурок. С течением времени он сузил специфику своей работы до производства только мемных животных (преимущественно котов и собак), что сделало его довольно популярным в интернете.

Скорее всего, большинство из этих мемов ты уже мог видеть, потому что в свое время они вирусно распространялись по всей сети.

Чего только стоит этот кот, скрывающийся от собак:

Или этот грозный кошак, идущий на разборку с неприятелями.

Наверняка ты помнишь и этого черного кота, которого с первого взгляда можно ошибочно принять за ворону.

Одним словом, милота.

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