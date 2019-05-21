Японец превращает популярные мемы с животными в маленькие фигурки

В один момент ему пришла в голову идея совместить свои страсти и начать создавать миниатюрные скульптуры мемных животных. И сейчас ты поймешь, почему эта идея оказалась идеальной.
Все началось с того, что еще в далеком 2015 году парень решил изображать свои любимые мемы на листке бумаги и публиковать получившиеся результаты в твиттер.
Затем японец перешел от живописи к скульптуре и понемногу стал создавать героев мемов в виде миниатюрных фигурок. С течением времени он сузил специфику своей работы до производства только мемных животных (преимущественно котов и собак), что сделало его довольно популярным в интернете.
Скорее всего, большинство из этих мемов ты уже мог видеть, потому что в свое время они вирусно распространялись по всей сети.
Чего только стоит этот кот, скрывающийся от собак:
Или этот грозный кошак, идущий на разборку с неприятелями.
Наверняка ты помнишь и этого черного кота, которого с первого взгляда можно ошибочно принять за ворону.