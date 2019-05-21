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12:11 (мск), источник: РИА Новости

Археологи совершили удивительную находку в затопленной шахте индейцев майя

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Ученые нашли на территории Белиза два крайне необычных артефакта — долото из жадеита и ручку из палисандра. Их открытие ставит под сомнение то, что эти материалы использовались индейцами майя только в религиозных целях, пишут археологи в журнале Antiquity.

Источник: Heather McKillop, LSU

«Это первый инструмент из жадеита, который мы нашли вместе с его деревянной ручкой. Его открытие говорит о том, что этот минерал не был “священным камнем”, из которого изготавливались только религиозные предметы и украшения для знати, но и ресурсом для создания дорогих и статусных, но вполне обыденных орудий труда», — заявила Хезер Маккиллоп (Heather McKillop) из университета штата Луизиана в Батон- Руже (США).

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Цивилизация индейцев майя просуществовала несколько тысячелетий, оставив после себя множество «мертвых городов» и памятников культуры на полуострове Юкатан, исчезнув с лица Земли примерно в девятом веке нашей эры, когда большинство городов-государств майя были покинуты их жителями. Причины этого цивилизационного коллапса до сих пор являются предметом споров среди ученых.

Одной из возможных причин распада этой цивилизации, как сегодня считает ряд археологов, могли быть засухи, вызванные изменением климата и перенаселением городов майя. Первые серьезные подтверждения этой теории были найдены в 2012 году во время раскопок на территории Тикаля, одного из крупнейших городов индейцев, где ученые обнаружили сложную систему водохранилищ и каналов, свидетельствующую о важности воды в жизни его обитателей.

Последующие раскопки в других городах-государствах майя дали более противоречивые результаты — они показали, что коллапс их культуры мог быть связан не только с климатом, но и с политическими конфликтами между индейскими «полисами».

Это заставляет ученых спорить о том, какое место занимали климат, политика и религия в их жизни.

К примеру, археологи и историки давно дискутируют о том, какую роль занимал жадеит — полупрозрачный зеленоватый минерал — в жизни разных городов майя. С одной стороны, в северной части этой цивилизации данный материал можно найти в гробницах правителей этих городов, в пирамидах и древних храмах, а также в прочих ритуальных сооружениях.

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С другой стороны, низкокачественные бусы, украшения и инструменты из жадеита, а также других зеленых минералов, археологи часто находят в городах и селениях индейцев майя, расположенных на юге полуострова Юкатан, существовавших в так называемый преклассический период, задолго до появления Чичен-Ицы и прочих известных «мегаполисов» этой цивилизации.

Подобные различия заставляют ученых спорить о том, поменялся ли статус этого минерала в классический период, и почему майя добывали и использовали его. Маккиллоп и ее коллеги нашли однозначный ответ на этот вопрос, проводя подводные раскопки на юге Белиза, где ее команда обнаружила древние соляные шахты майя еще в 2004 году.

Тысячу лет назад эти копи находились на берегу Гондурасского залива, однако рост уровня моря в последние несколько десятков лет привел к их полному затоплению и значительному усложнению раскопок.

Ручка из палисандра, открытая в той же шахте древних индейцев | Источник: Heather McKillop, LSU

Недавно ученым улыбнулась удача — раскапывая своеобразную «солеварню», Маккиллоп и ее команда обнаружили на ее территории две вещи, которые не вписывались в ее «обыденный» статус. Рядом с остовом деревянных помостов, которым был покрыт «пол» шахты, археологи нашли долото из жадеита, а также его ручку из палисандра.

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И тот, и другой артефакт были изготовлены примерно в 600−800 годах нашей эры, в последние эпохи существования городов-государств майя. И жадеит, и палисандр были очень высокого качества и ни в чем не уступали тем материалам, которые обычно использовались для изготовления ритуальных предметов и украшений для знати.

При этом, рисунок царапин на поверхности инструмента говорит о том, что его хозяин активно пользовался им для добычи соли, а также других относительно мягких материалов, не оставляющих заметных царапин на боковых поверхностях долота, но сгладивших его острие.

Как подобный дорогостоящий артефакт оказался в соляной шахте? Ученые предполагают, что соль играла столь же важную роль в жизни индейцев майя, как и других народов, и поэтому ее добыча и торговля была очень прибыльным и престижным занятием.

«Добытчики соли были успешными предпринимателями, которые могли себе позволить закупать очень высококачественный инструмент, добывая и распределяя один из самых жизненно важных товаров. Как уже показали наши раскопки в прошлом, она использовалась майя в качестве валюты и играла важную роль в их диете, помогая им консервировать рыбу и мясо», — заключает Маккиллоп.

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