Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самое жуткое метро в мире: метрополитен в Омске (фото)
700 тысяч рублей за советский грузовик «Баба Яга» (фото)
Двум миллиардам человек угрожает сибирская язва
Звездные блондинки, которые отказались от своего цвета волос
Как вырастут цены на жилье после 1 июля
«Сеть»: Рыба, у которой хватка как у питбуля «В Черном море на людей нападает рыба, у которой хватка как у питбуля»
Мадонна рассказала, кого считает победителем Евровидения-2019
ЕС решил судьбу новых санкций против РФ
Рудковская назвала причину проигрыша Лазарева на «Евровидении»
Бондарчук с Андреевой и Крус с Бандерасом на премьерах в Каннах
Как взрывается бетон: зрелищное видео
Жуткая заброшенная база на берегу Черного моря
Миддлтон в цветочном платье показала свой сад королеве Елизавете
Звездные блондинки, которые отказались от своего цвета волос
700 тысяч рублей за советский грузовик «Баба Яга» (фото)
Машины, которые нельзя оставлять на солнце
В Москве продается квартира за 220 млн. Как она выглядит?
Россияне отказываются от гаражей в пользу кладовок
Фоторепортажи
10Инаугурация Владимира Зеленского
27Самые известные снимки Великой Отечественной войны
12:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Три тысячи уток перешли дорогу одновременно (видео)

Удивительные кадры сняли на юге Таиланда.

Одному из туристов удалось снять забавную сцену с утками на юге Таиланда.

Возле городка Клонг Сэм стая уток решила перейти дорогу, чтобы добраться до рисовых полей. Несмотря на то, что птиц было не менее 3 тысяч, им понадобилась всего 41 секунда. Они бежали очень быстро, вздымая облако пыли.

Во время загрузки произошла ошибка.

Уток пасет местный фермер. Они отправляются к воде каждое утро около 7:00. Вечером турист снова увидел птиц: утки возвращались домой.

Анна Лысенко

Читайте также

США решили ввести санкции против «Северного потока-2»
Осужден эксперт по делу о ДТП с «пьяным» мальчиком
Зеленский подписал первый указ
СМИ узнали о потере Порошенко статуса миллиардера
Археологи совершили удивительную находку в шахте индейцев майя
Сборная России определилась с вратарем на игру со шведами на ЧМ
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Меланома: как распознать болезнь вовремя Сегодня, в День диагностики меланомы мы поговорим о том, как распознать болезнь вовремя и сохранить себе жизнь.
Hi-Tech
В США протестировали невероятный авиадвигатель Такого еще не было!
Кино
Рудковская назвала причину проигрыша Лазарева на «Евровидении» Российский певец по итогам конкурса занял третье место
Авто
В Тольятти начнут выпускать новую машину за 450 000 рублей В декабре должно стартовать серийное производство электромобилей марки ZETTA
Недвижимость
Электронная подпись оставила мужчину без квартиры
История россиянки о жизни в Чехии
Пять культовых предметов быта из 70-х
В Петербурге продают очень дешевые квартиры. Кто в этом виноват?
Дети
Алла Пугачева отправилась на речную прогулку с детьми 5-летние Лиза и Гарри растут очень любознательными
Леди
Кейт Миддлтон в цветочном платье показала свой сад королеве Елизавете Герцогиня выбрала для прогулки стильное макси-платье Erdem.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь