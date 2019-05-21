12:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Три тысячи уток перешли дорогу одновременно (видео)
Удивительные кадры сняли на юге Таиланда.
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Удивительные кадры сняли на юге Таиланда.
Одному из туристов удалось снять забавную сцену с утками на юге Таиланда.
Возле городка Клонг Сэм стая уток решила перейти дорогу, чтобы добраться до рисовых полей. Несмотря на то, что птиц было не менее 3 тысяч, им понадобилась всего 41 секунда. Они бежали очень быстро, вздымая облако пыли.
Уток пасет местный фермер. Они отправляются к воде каждое утро около 7:00. Вечером турист снова увидел птиц: утки возвращались домой.
Анна Лысенко
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