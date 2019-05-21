13:15 (мск), источник: Daily Storm
Бесы и екатеринбуржцы: Соловьев объяснил свои слова о противниках стройки храма
Против телеведущего представители протестующих в Екатеринбурге хотят подать в суд
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал свои слова, сказанные об участниках протестов в Екатеринбурге. В эфире «Вести FM» митингующих он назвал «бесами» и обвинил их в неверии в Бога. После заявления журналиста екатеринбургский адвокат Иван Волков пообещал подать на него в суд за оскорбление екатеринбуржцев. Владимир Соловьев в беседе с Daily Storm заявил, что активные противники строительства — это бесы и бесноватые.
«Я их оцениваю конкретно как бесов и бесноватых, — уточнил свои слова Владимир Соловьев. — Не тех, которые за сквер. Не тех, которые выражают свою точку зрения. А тех, кто соответствующим образом ведут, нарушают закон и устраивают сатанинские пляски».
«Бес — это ангел, который отрицает все божественное, — поделился своими знаниями в ангелологии Соловьев. — Если еще
Он также призвал не воспринимать его слова буквально.
«Надо очень четко разделять козлищ от общего законопослушного и замечательного нашего населения» — добавил Владимир Соловьев.
Также Соловьев прокомментировал возможность подачи на него в суд от екатеринбургского адвоката: «Ну у нас же свободная страна. Если хочет, то пусть подает, это же никому не запрещено. Это даже очень забавно — а каких свердловчан он собирается защищать? Речь шла конкретно о бесах. Он может назвать пофамильный список бесов. которых он собирается защищать?».
На вопрос, может ли Соловьев назвать пофамильный список участников протестов, которые являются именно бесами, телеведущий ответил: «А от меня не требуется. А их изображения может найти каждый».
При этом, как сообщил сам Соловьев, он является не православным, а иудеем.