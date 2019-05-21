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13:15 (мск), источник: Daily Storm

Бесы и екатеринбуржцы: Соловьев объяснил свои слова о противниках стройки храма

Против телеведущего представители протестующих в Екатеринбурге хотят подать в суд из-за сравнения активистов с падшими ангелами.

Источник: РИА "Новости"

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал свои слова, сказанные об участниках протестов в Екатеринбурге. В эфире «Вести FM» митингующих он назвал «бесами» и обвинил их в неверии в Бога. После заявления журналиста екатеринбургский адвокат Иван Волков пообещал подать на него в суд за оскорбление екатеринбуржцев. Владимир Соловьев в беседе с Daily Storm заявил, что активные противники строительства — это бесы и бесноватые.

«Я их оцениваю конкретно как бесов и бесноватых, — уточнил свои слова Владимир Соловьев. — Не тех, которые за сквер. Не тех, которые выражают свою точку зрения. А тех, кто соответствующим образом ведут, нарушают закон и устраивают сатанинские пляски».

«Бес — это ангел, который отрицает все божественное, — поделился своими знаниями в ангелологии Соловьев. — Если еще кто-то и Достоевского читал, то ему особенно станет понятно, о чем идет речь. А как, по вашему, надо относиться к беснующимся гражданам, часть из которых вскрывают себе кровеносные сосуды и оставляют надписи. Часть кидают камни в полицию. Часть ломает забор, нарушая тем самым действующее законодательство. Часть начинает прыгать и орать. Это все проявления».

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Он также призвал не воспринимать его слова буквально.

«Надо очень четко разделять козлищ от общего законопослушного и замечательного нашего населения» — добавил Владимир Соловьев.

Также Соловьев прокомментировал возможность подачи на него в суд от екатеринбургского адвоката: «Ну у нас же свободная страна. Если хочет, то пусть подает, это же никому не запрещено. Это даже очень забавно — а каких свердловчан он собирается защищать? Речь шла конкретно о бесах. Он может назвать пофамильный список бесов. которых он собирается защищать?».

На вопрос, может ли Соловьев назвать пофамильный список участников протестов, которые являются именно бесами, телеведущий ответил: «А от меня не требуется. А их изображения может найти каждый».

При этом, как сообщил сам Соловьев, он является не православным, а иудеем.

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