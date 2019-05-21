13:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Египте обнаружили руины древней крепости (фото)
На стенах форта сохранились следы серьезной атаки.
На севере Синайского полуострова археологи обнаружили руины крепости, построенной 2600 лет назад.
Ее датируют XXVI династией — последней из местных династий, правивших Египтом до персидского завоевания Египта в 525 году до н. э.
На участке
Ранее, в 2008 году, археологи раскопали восточную стену цитадели, но крепость настолько велика, что понадобилось больше 10 лет, чтобы сделать новые находки.
Крепость более позднего времени на месте старой имела 16 башен и стены толщиной до 11 метров.
Археологи нашли древний вход в крепость, камеры с глиняной посудой, комнату охранников, руины нескольких жилищ и канализационные стоки.
В одном из домов найден амулет с именем царя Псамметиха I, который сбросил ассирийское иго и покончил с раздробленностью страны. Он умер в 610 году до н.э.
На стенах форта сохранились следы серьезной атаки.
Анна Лысенко
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