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13:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Египте обнаружили руины древней крепости (фото)

На стенах форта сохранились следы серьезной атаки.

Источник: Ministry of Antiquities

На севере Синайского полуострова археологи обнаружили руины крепости, построенной 2600 лет назад.

Ее датируют XXVI династией — последней из местных династий, правивших Египтом до персидского завоевания Египта в 525 году до н. э.

Источник: Ministry of Antiquities

На участке Телль-эль-Кедва исследователи обнаружили фрагменты цитадели из глиняного кирпича, в том числе северо-восточные и юго-восточные башни. На руинах старой крепости позже был построен еще один форпост.

Источник: Ministry of Antiquities

Ранее, в 2008 году, археологи раскопали восточную стену цитадели, но крепость настолько велика, что понадобилось больше 10 лет, чтобы сделать новые находки.

Найденная крепость считается одной из древнейших из обнаруженных в стране, заявили в Министерстве по делам древностей Египта. Толщина ее стен достигала 7 метров, а башен было 4.

Крепость более позднего времени на месте старой имела 16 башен и стены толщиной до 11 метров.

Источник: Ministry of Antiquities

Археологи нашли древний вход в крепость, камеры с глиняной посудой, комнату охранников, руины нескольких жилищ и канализационные стоки.

Источник: Ministry of Antiquities

В одном из домов найден амулет с именем царя Псамметиха I, который сбросил ассирийское иго и покончил с раздробленностью страны. Он умер в 610 году до н.э.

На стенах форта сохранились следы серьезной атаки.

Источник: Ministry of Antiquities

Анна Лысенко

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