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14:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: динозавры из Аргентины учились ходить, как люди

Могли быть и другие зауроподы, которые развивались подобным образом.

Ученые обнаружили, что детеныши мусзавров учились ходить подобно человеку: сперва они ползали и только затем могли стоять на двух лапах.

Новое открытие аргентинских палеонтологов опубликовано в Scientific Reports.

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Мусзавры были травоядными динозаврами, жившими во времена верхнего триаса на территории современной Аргентины. До сих пор найдены останки только детенышей. Их скелеты настолько малы, что помещаются на ладони. Отсюда и название рода: Mussaurus по-латыни означает «мышиный ящер». Ученые считают, что взрослые особи могли достигать 5−6 метров в длину и весить до 150 кг.

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Ученые изучили все имеющиеся останки мусзавров, собранные за последние полвека, и создали трехмерные компьютерные модели этих животных. Оказалось, что голова и шея у детенышей были достаточно массивными. Они смещали центр тяжести, заставляя динозавров опираться на хорошо развитые предплечия.

С возрастом, по мере роста хвоста, центр тяжести у мусзавров смещался в область таза. Они прекращали ползать на четвереньках и начинали ходить на двух лапах.

Ученые допускают, что могли быть и другие зауроподы, которые развивались подобным образом. Некоторые динозавры развивались наоборот: от ходьбы на двух лапах до ходьбы на четырех.

Анна Лысенко

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