14:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: динозавры из Аргентины учились ходить, как люди
Могли быть и другие зауроподы, которые развивались подобным образом.
Ученые обнаружили, что детеныши мусзавров учились ходить подобно человеку: сперва они ползали и только затем могли стоять на двух лапах.
Новое открытие аргентинских палеонтологов опубликовано в Scientific Reports.
Мусзавры были травоядными динозаврами, жившими во времена верхнего триаса на территории современной Аргентины. До сих пор найдены останки только детенышей. Их скелеты настолько малы, что помещаются на ладони. Отсюда и название рода: Mussaurus
Ученые изучили все имеющиеся останки мусзавров, собранные за последние полвека, и создали трехмерные компьютерные модели этих животных. Оказалось, что голова и шея у детенышей были достаточно массивными. Они смещали центр тяжести, заставляя динозавров опираться на хорошо развитые предплечия.
С возрастом, по мере роста хвоста, центр тяжести у мусзавров смещался в область таза. Они прекращали ползать на четвереньках и начинали ходить на двух лапах.
Ученые допускают, что могли быть и другие зауроподы, которые развивались подобным образом. Некоторые динозавры развивались наоборот: от ходьбы на двух лапах до ходьбы на четырех.
Анна Лысенко
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