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15:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мозаика из Иордании может попасть в Книгу рекордов Гиннеса (видео)

Ее создавали целых четыре года.

В иорданском городе Мадаба, известном своими древними мозаиками, появилась и современная, претендующая на звание мирового рекордсмена. Гигантскую картину под названием «Путь короля» на протяжение четырех лет создавали более 120 тысяч человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Размер мозаики — 180 квадратных метров, и она состоит из около двух миллионов камней разного вида: от мрамора до гранита.

Изначально гигантское полотно создавалось, чтобы привлечь в город туристов. А сейчас мозаика претендует на звание самой большой в мире и в ближайшее время может быть включена в Книгу рекордов Гиннеса.

Екатерина Гура

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