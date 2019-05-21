15:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Три медвежонка забрались в машину к парикмахеру (фото)
Они немного похозяйничали в авто.
Парикмахер Чед Моррис из Кентукки обнаружил в своем легковом автомобиле трех резвящихся медвежат.
Инцидент произошел в городке Гатлинбург, штат Теннесси, куда Моррис приехал с семьей отдохнуть на несколько дней. Он припарковал авто на обочине, а когда вернулся, в его легковушке уже орудовали три незваных гостя. Мамы медвежат поблизости видно не было.
«Я говорил своим друзьям: хочу увидеть медведя!» — смеется хозяин парикмахерской их Оуэнсборо. Снимками медвежат Моррис поделился в соцсетях.
По словам мужчины, медведи немного похозяйничали в авто: посидели в креслах и добрались до чашки, но существенного ущерба не нанесли.
«Как ты заставил их убраться?» — спрашивают подписчики Морриса. «Они сами выбрались и полезли обратно в горы», — рассказал мужчина.
Гатлинбург — курортный городок, который находится возле национального парка
Анна Лысенко
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