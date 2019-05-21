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15:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Три медвежонка забрались в машину к парикмахеру (фото)

Они немного похозяйничали в авто.

Парикмахер Чед Моррис из Кентукки обнаружил в своем легковом автомобиле трех резвящихся медвежат.

Инцидент произошел в городке Гатлинбург, штат Теннесси, куда Моррис приехал с семьей отдохнуть на несколько дней. Он припарковал авто на обочине, а когда вернулся, в его легковушке уже орудовали три незваных гостя. Мамы медвежат поблизости видно не было.

«Я говорил своим друзьям: хочу увидеть медведя!» — смеется хозяин парикмахерской их Оуэнсборо. Снимками медвежат Моррис поделился в соцсетях.

По словам мужчины, медведи немного похозяйничали в авто: посидели в креслах и добрались до чашки, но существенного ущерба не нанесли.

«Как ты заставил их убраться?» — спрашивают подписчики Морриса. «Они сами выбрались и полезли обратно в горы», — рассказал мужчина.

Гатлинбург — курортный городок, который находится возле национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс. В парке обитают около 1500 черных медведей.

Анна Лысенко

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