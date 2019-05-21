16:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые сгенерировали самый громкий звук
Открытие поможет в разработке новых материалов.
Американские учёные из Национальной ускорительной лаборатории SLAC сгенерировали самый громкий звук из
По сравнению с ним взлетающая ракета звучит, как поднимающийся лифт, утверждает команда, работающая в
Газонокосилка работает со звуком 90 децибел, динамики на концерте Metallica дают звуки силой 120 децибел, космическая ракета на высоте 100 метров — 130 децибел. Это предел, после которого звук начинает вызывать у человека болевые ощущения. В воздухе невозможно достичь громкости выше 194 децибел, а в воде — около 270 децибел. Ученым удалось преодолеть этот порог.
Исследователи использовали рентгеновский лазер Linac Coherent Light Source (LCLS). Они выстрелили микроструями воды диаметром от 14−30 микрометров, чтобы создать звуковое давление выше 270 децибел.
Короткие рентгеновские импульсы попадали в воду. От силы передаваемой энергии она испарялась и продуцировала ударную волну. Волна проходила сквозь струю и создавала очень громкий подводный звук. Превышая определённый порог, вода превращалась в пузырьки, которые сразу же разрушались в процессе кавитации.
Ученые считают, что открытие поможет им в разработке новых материалов.
Анна Лысенко
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