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16:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые сгенерировали самый громкий звук

Открытие поможет в разработке новых материалов.

Американские учёные из Национальной ускорительной лаборатории SLAC сгенерировали самый громкий звук из когда-либо производимых людьми.

По сравнению с ним взлетающая ракета звучит, как поднимающийся лифт, утверждает команда, работающая в Менло-Парке в Калифорнии. Подробности их эксперимента опубликованы в Physical Review Fluids.

Во время загрузки произошла ошибка.
Одна из лабораторий SLAC
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Газонокосилка работает со звуком 90 децибел, динамики на концерте Metallica дают звуки силой 120 децибел, космическая ракета на высоте 100 метров — 130 децибел. Это предел, после которого звук начинает вызывать у человека болевые ощущения. В воздухе невозможно достичь громкости выше 194 децибел, а в воде — около 270 децибел. Ученым удалось преодолеть этот порог.

Исследователи использовали рентгеновский лазер Linac Coherent Light Source (LCLS). Они выстрелили микроструями воды диаметром от 14−30 микрометров, чтобы создать звуковое давление выше 270 децибел.

Короткие рентгеновские импульсы попадали в воду. От силы передаваемой энергии она испарялась и продуцировала ударную волну. Волна проходила сквозь струю и создавала очень громкий подводный звук. Превышая определённый порог, вода превращалась в пузырьки, которые сразу же разрушались в процессе кавитации.

Ученые считают, что открытие поможет им в разработке новых материалов.

Анна Лысенко

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