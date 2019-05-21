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16:29 (мск), источник: Ведомости

РПЦ призвала не называть резиденцией патриарха строящийся под Петербургом комплекс

В Русской православной церкви (РПЦ) признали, что на территории строящегося под Санкт-Петербургом комплекса создадут пространство для пребывания патриарха Кирилла, но призвали не называть это помещение резиденцией, передает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы патриарха Александра Волкова.

Источник: Агентство «Москва»

«Поскольку это комплекс, исторически принадлежавший Русской церкви, и там есть храм, то в общем плане реконструкции также запланировано и наличие некого пространства для нужд русской церкви, в том числе, для тех моментов, когда там будет находиться патриарх. Там для него предусмотрено некоторое пространство», — отметил Волков. Он уточнил, что называть строящееся помещение новой резиденцией патриарха — некорректно.

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Издание The Bell 20 мая со ссылкой на несколько источников на строительном рынке сообщило, что для создания личной резиденции патриарха Кирилла реставрируют территорию бывшего подворья служащих Феодоровского государева собора в городе Пушкин под Санкт-Петербургом. Сумма контракта оценивается в 2,8 млрд руб., а заказчиком выступает одна из структур Управделами президента России. Сама резиденция патриарха, согласно проекту, должна расположиться в трапезной палате комплекса. Площадь постройки составит около 3500 кв. м.

Конкурс на выбор подрядчика состоялся в 2017 г., подробности о нем были засекречены. Подрядчик (компания «Геоизол») должен завершить работы в декабре 2021 г. По информации источников издания, элементы декора, мебель, и сантехнику планируется закупить отдельно, а стоимость работ по обустройству интерьера может быть сопоставима с затратами на реставрацию.

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