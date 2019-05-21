16:29 (мск), источник: Ведомости
РПЦ призвала не называть резиденцией патриарха строящийся под Петербургом комплекс
В Русской православной церкви (РПЦ) признали, что на территории строящегося под
«Поскольку это комплекс, исторически принадлежавший Русской церкви, и там есть храм, то в общем плане реконструкции также запланировано и наличие некого пространства для нужд русской церкви, в том числе, для тех моментов, когда там будет находиться патриарх. Там для него предусмотрено некоторое пространство», — отметил Волков. Он уточнил, что называть строящееся помещение новой резиденцией патриарха — некорректно.
Издание The Bell 20 мая со ссылкой на несколько источников на строительном рынке сообщило, что для создания личной резиденции патриарха Кирилла реставрируют территорию бывшего подворья служащих Феодоровского государева собора в городе Пушкин под
Конкурс на выбор подрядчика состоялся в 2017 г., подробности о нем были засекречены. Подрядчик (компания «Геоизол») должен завершить работы в декабре 2021 г. По информации источников издания, элементы декора, мебель, и сантехнику планируется закупить отдельно, а стоимость работ по обустройству интерьера может быть сопоставима с затратами на реставрацию.