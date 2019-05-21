Родовое село Кадырова собрались переименовать в Ахмат-Юрт

«За предложение переименовать Центарой в Ахмат-Юрт проголосовали все участники схода единогласно», — говорится в сообщении Общественной палаты региона, поступившем в «Интерфакс» во вторник.
Участники схода отмечали, что Ахмат Кадыров «имеет выдающиеся заслуги перед чеченским народом и всей Россией», поскольку «именно он сумел добиться победы над терроризмом».
В Общественной палате напомнили, что Ахмат Кадыров жил и учился в селе Центарой.
Село Центарой расположено по обоим берегам реки Мичик, в 12 км к северо-востоку от районного центра — Курчалой и в 52 км к юго-востоку от города Грозный. Население — около 9 тыс. человек.