Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самое жуткое метро в мире: метрополитен в Омске (фото)
700 тысяч рублей за советский грузовик «Баба Яга» (фото)
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Миддлтон в цветочном платье показала свой сад королеве Елизавете
В Москве есть квартира с семью комнатами. Как она выглядит?
Охота на призракаДетективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
Алибасов сообщил в инстаграме, что умерла Людмила Николаева
Что сказал Дробыш о выступлении Лазарева
Дочь вручила 83-летнему Алену Делону награду в Каннах
Рудковская назвала причину проигрыша Лазарева на «Евровидении»
700 тысяч рублей за советский грузовик «Баба Яга» (фото)
Машины, которые нельзя оставлять на солнце
Легендарный хоккеист раскрыл секретную информацию Олимпиады-84
Актриса пояснила поступок в знак протеста в Каннах
Годовалая дочь Виторгана растет копией старшего брата
Одежда для беременных: где купить и как носить (фото)
Россияне больше не смогут занижать налоги при продаже квартиры
Подмосковные поселки опустели
Фоторепортажи
8«Наводить мосты»
10Нотр-Дам спустя месяц после пожара
17:14 (мск), источник: Интерфакс

Родовое село Кадырова собрались переименовать в Ахмат-Юрт

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU — Сход граждан в селе Центарой Курчалоевского района Чечни, где жил и учился первый президент республики Ахмат Кадыров, принял решение просить органы власти о переименовании населенного пункта в Ахмат-Юрт, сообщила Общественная палата Чеченской республики.

Источник: РИА "Новости"

«За предложение переименовать Центарой в Ахмат-Юрт проголосовали все участники схода единогласно», — говорится в сообщении Общественной палаты региона, поступившем в «Интерфакс» во вторник.

Участники схода отмечали, что Ахмат Кадыров «имеет выдающиеся заслуги перед чеченским народом и всей Россией», поскольку «именно он сумел добиться победы над терроризмом».

В Общественной палате напомнили, что Ахмат Кадыров жил и учился в селе Центарой.

Село Центарой расположено по обоим берегам реки Мичик, в 12 км к северо-востоку от районного центра — Курчалой и в 52 км к юго-востоку от города Грозный. Население — около 9 тыс. человек.

Кадыров показал Золотову вездеход для разведки
Во время загрузки произошла ошибка.
25 апреля© Ньюстюб
На Порошенко завели уголовное дело по статье о госизмене
Бывший президент Украины посоветовал Зеленскому меньше говорить
Во Франции объяснили отказ от приглашения Путина в Нормандию
Осужден эксперт по делу о ДТП с «пьяным» мальчиком
Правительство предупредили о новом скачке цен на бензин
ЧМ по хоккею: с кем сборная России будет играть в четвертьфинале
Три тысячи уток перешли дорогу за 40 секунд (видео)
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Меланома: как распознать болезнь вовремя Сегодня, в День диагностики меланомы мы поговорим о том, как распознать болезнь вовремя и сохранить себе жизнь.
Hi-Tech
Представлен флагман Honor с лучшей камерой и классной ценой Главный конкурент Xiaomi Mi 9?
Кино
Дочь вручила 83-летнему Алену Делону награду в Каннах Во Франции продолжается престижный киносмотр
Авто
700 тысяч рублей за советский грузовик «Баба Яга» (фото) В Сети выставили на продажу «новые» грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ, которые не выпускаются больше четверти века
Недвижимость
Электронная подпись оставила москвича без квартиры
История россиянки о жизни в Чехии
Пять культовых предметов быта из 70-х
В Москве нашли гараж за 40 миллионов рублей
Дети
90-летняя мама впервые встретилась с 70-летней дочкой Они всю жизнь искали друг друга, а их встрече помог анализ ДНК
Леди
Кейт Миддлтон в цветочном платье показала свой сад королеве Елизавете Герцогиня выбрала для прогулки стильное макси-платье Erdem.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь